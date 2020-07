Nos urge un #IngresoVital

Por: Ari Santillán

¡A ver a quioras, señor presidente!





Nosotrxs coorganizó la semana pasada un foro internacional sobre la pertinencia de implementar un #IngresoVital en el país, con el objetivo de llegar a cerca de 12 millones de personas que no aplican para ninguno de los programas sociales existentes y que la emergencia sanitaria dejó en una posición bastante complicada, a nada de la pobreza.

Al foro, que organizamos en conjunto con la senadora Patricia Mercado y la facción realmente progre de Movimiento Ciudadano, llegaron legisladoras y legisladores progresistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay que han implementado o impulsado en sus respectivos países una renta básica de emergencia, un ingreso vital.

Por México participó el senador Ricardo Monreal, de Morena, quien habló sobre la pertinencia de legislar en torno a un Ingreso Vital. También participaron legisladoras y legisladores de MC, quienes retomaron la propuesta realizada por Nosotrxs desde abril de este año. Por por parte de la sociedad civil participamos Nosotrxs, en voz de Mauricio Merino; la Red Brasileña de Renta Básica, en voz de Leandro Ferreira; y la Internacional Progresista.

Como millones de personas más, voté y apoyé el proyecto de nación de Morena y no me arrepiento ni tantito del sentido de mis votos. Sigo creyendo que el progresismo, la “izquierda”, es la respuesta para combatir los problemas estructurales en el país. No una izquierda conservadora que ve en Pemex y los combustibles fósiles el regreso del “Milagro Mexicano”, sino una izquierda realmente progresista, que ataque las desigualdades estructurales, una izquierda que apueste por darle seguridad social a las y los operadores de transporte público, una a la que no le tiemble la mano para implementar una reforma fiscal verdaderamente progresiva, una que vea en la Renta Básica Universal o un #IngresoVital una estrategia para reducir la desigualdad estructural en nuestro país.

Regresando al foro internacional. Las participaciones de la comitiva brasileña cayeron como balde de agua fría. Incluso ellas y ellos, con un gobierno fascista como es el de Bolsonaro, han metido casi a fuerza la necesidad de una Renta Básica y han avanzado en su legislación. Quizá por desconocimiento de la política mexicana, no ocultaron su asombro ante la tibieza y el silencio que hemos recibido al respecto. ¡Qué vergüenza, caray! Nuestra transformación progresista en entredicho porque una persona, una sola, nuestro presidente, siente que es una propuesta de la oposición.

Más vergüenza aún cuando, día a día (llevo las redes sociales de Nosotrxs), encuentro comentarios de personas identificadas con el progresismo, con la izquierda, desestimando la propuesta porque no nació, ya no digamos de Morena, sino del presidente.

Que nos troleen los ridículos de FRENAA, que creen que su derecho a manifestarse les da derecho a contaminar; que nos critique México “Libre”, que intenten detener el #IngresoVital los de “el cambio está en uno mismo” y “el pobre es pobre porque quiere”, pero no quienes se identifican con la izquierda.

Qué oso ante los progresismos latinoamericanos que sufren un oficialismo de derechas, tener un gobierno autonombrado progresista al que no se le antoja avanzar en el ingreso vital. Y todo, porque la “idea” no surgió en Palacio Nacional.









