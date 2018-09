Nosotrxs | A un año del 19S, la herida sigue abierta

Por: María de Jesús Suárez Tejada

A un año del sismo del 19S, los voluntarios siguen acompañando el proceso de reconstrucción, y con acciones afirman que seguirán aquí para mejorar el proceso de reconstrucción. Convocados por el colectivo Reconstrucción Transparente de Nosotrxs, una red de 49 voluntarios emprendió la verificación 642 inmuebles dictaminados por el Instituto de Seguridad de las Construcciones (ISC) como los de más alto riesgo. El trabajo intenso, en solo diez días, permitió constatar que 44% de los inmuebles que debían ser demolidos siguen en pie, que todavía 33% están habitados por alrededor de 8 mil personas, que diariamente exponen su vida, sin saber cuándo y cómo serán atendidos por el programa de reconstrucción.

Se demuestra la urgente necesidad de que todos los habitantes de la Ciudad de México contemos con la información sobre la ubicación de estos inmuebles. Es indispensable tomar conciencia del peligro que corre la vida de los capitalinos que aún habitan estos inmuebles, viven cerca de ellos o transitan en los polígonos de riesgo. La mitigación del riesgo debe ser una prioridad para la Comisión de Reconstrucción y para el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Sabemos, gracias a la verificación que los inmuebles más riesgosos, que los polígonos de riesgo que requieren mayor atención se encuentran en Cuauhtémoc (72), Benito Juárez (32) y Coyoacán (24) e, incluso, podemos georreferenciar a nivel de colonia su ubicación, a través del mapa digital en Google Maps construido por Nosotrxs y publicado en la liga (htpps://goo.gl/rUYgHb); compete ahora a la autoridad completar el trabajo.

La advertencia de estos riesgos a la población es un factor clave que debe ser atendido y requiere que la autoridad se aboque con urgencia al menos a: 1)completar y actualizar el censo de inmuebles afectados (Nosotrxs identificó al menos 27 inmuebles no contabilizados en la base del ISC),cuyo nivel de riesgo actual se desconoce a ciencia cierta con respecto al de hace un año; 2) actualizar los dictámenes, de acuerdo con el nivel de riesgo actual de los inmuebles, y publicarlos en la Plataforma CDMX; 3) hacer público un Atlas de Riesgo con información precisa, actualizada y dinámica que nos permita estar debidamente informados; 4) plantear un programa de demolición de inmuebles basado en prioridades para eliminar los polígonos de riesgo que amenazan la seguridad de las personas y 5) crear un plan de apoyos diferenciados para quienes se encuentran en mayor riesgo por no tener a donde ir, no contar con la regularización del inmueble que habitaban o encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Estos elementos dotarían de transparencia al proceso de reconstrucción para facilitar la vigilancia y rendición de cuentas de la autoridad sobre la toma de decisiones, acciones y asignación de recursos que se destinen a la reconstrucción. Le exigimos a las autoridades atención inmediata a las prioridades de la reconstrucción; somos cientos y miles de ciudadanos organizados dispuestos a colaborar para asegurar una reconstrucción transparente, equitativa y eficiente. Nosotrxs estamos en ello.

Colectivo Reconstrucción Transparente de Nosotrxs

@NosotrxsMX