Nosotrxs | Por una reconstrucción transparente

Por: Yessica Corral

Desde el sismo del 19 de septiembre de 2017, Nosotrxs hemos estado comprometidos con impulsar una reconstrucción que sea transparente. Desde la propuesta de formar un Fondo único para la reconstrucción, hasta la posición que ocupó nuestro Coordinador Nacional, Mauricio Merino como integrante de la entonces Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, además de las diversas investigaciones que hemos publicado en materia de transparencia financiera y del estado de los inmuebles que se encuentran en alto riesgo y deben ser urgentemente demolidos. No hemos quitado el dedo del renglón en exigir que todo proceso sea transparente y guiado por los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos de las personas damnificadas.

En aras de seguir asumiendo el compromiso por una reconstrucción transparente, hemos sido invitados por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a formar parte del Consejo Consultivo para la Reconstrucción, órgano asesor, independiente y plural, encargado de acompañar a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México en el seguimiento y evaluación de los objetivos y metas planteadas en el Plan Integral de Reconstrucción, desde una perspectiva de inclusión, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos; así como asesorar a la Comisión a lograr estos objetivos y continuar así fortaleciendo la relación entre gobierno y población damnificada.

Mauricio Merino, como presidente del Consejo Consultivo, y el colectivo #ReconstrucciónTransparente del movimiento Nosotrxs, nos encargaremos de acompañar el proceso técnico y operativo de seguimiento y evaluación mediante indicadores cuantitativos y cualitativos enfocados en seis metas principales: 1) respeto a los derechos humanos y otorgamiento de certeza jurídica a afectados; 2) funcionamiento de los mecanismos de interlocución y atención entre damnificados y autoridades; 3) reconstrucción y rehabilitación; 4) transparencia financiera; 5) seguridad de las viviendas; 6) acceso a la información por parte de afectados y ciudadanía en general.

Cabe mencionar que el Consejo Consultivo está integrado también por damnificados, fundaciones, empresas y organizaciones civiles involucradas en el proceso de Reconstrucción, colegios de expertos en materias técnicas afines, representación de la Comisión de Derechos Humanos local, dependencias gubernamentales vinculadas al proceso y el Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto.

El método de trabajo de este Consejo consiste en sesiones mensuales para revisar avances, así como para hacer las recomendaciones pertinentes con base en los indicadores acordados entre el Consejo y la Comisión, teniendo como objetivo una reunión de la Asamblea cada cuatro meses para informar de los avances sustantivos en el proceso de reconstrucción, que busca alcanzar el objetivo total en dos años.

A más de 18 meses del sismo, refrendamos nuestro compromiso por una reconstrucción que marque la diferencia, que dé voz a aquellos que no la tienen, donde la transparencia financiera no sea un caso aislado y donde la esperanza y bienestar de los damnificados capitalinos sea una realidad y no un sueño lejano. Nos comprometemos también, a ser críticos y a mantener constante comunicación con todo aquel que desee colaborar. Esto es por y para los capitalinos. Agradecemos el respaldo y compromiso de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y del Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto para hacer posible una reconstrucción que sea transparente.