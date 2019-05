Nosotrxs | Segunda Cumbre de Gobierno Abierto

Por: Germán Morales Enrique

Del 6 al 8 de mayo, se llevó a cabo la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México. Después del penoso asunto del espionaje a periodistas y activistas por parte de la administración de Enrique Peña Nieto, el núcleo de organizaciones no gubernamentales de la Alianza por el Gobierno Abierto, se retiró del ejercicio, debido a que no existían las condiciones para seguir llevando a cabo las actividades del plan de acción. Ante ello, la anterior administración decidió publicar un reporte de resultados del Tercer Plan de Acción que no cumplía con el esquema de trabajo acordado originalmente.

Mientras tanto, las organizaciones ciudadanas, elaboraron un reporte sombra que presentaron a la opinión pública, el cual contrastaba con el publicado por el gobierno. El diálogo y trabajo entre gobierno y sociedad civil bajo este mecanismo, se interrumpió por poco más de dos años.

Con el inicio de la nueva administración federal, se reanudaron las pláticas entre las organizaciones de la sociedad civil, el ejecutivo federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El producto de este proceso de reconciliación es el Cuarto Plan de Acción de la alianza del gobierno abierto que será presentado durante este mes.

De igual forma, el núcleo de gobierno abierto, ha lanzado una convocatoria para ampliar la gama de organizaciones y ciudadanos que integran la Alianza para el Gobierno Abierto e impulsar iniciativas que se generen dentro del ámbito local con una visión territorial de participación ciudadana.

Este ejercicio será determinante para ver si existe el ánimo de innovar y modificar comportamientos en el plano gubernamental en favor de transitar hacia un modelo de apertura gubernamental.

En algunas de las entidades se replica el esquema de gobierno abierto con el impulso de los organismos garantes de transparencia locales.

El funcionamiento de estos ejercicios comienza con la cooperación entre estos últimos, el INAI, los gobiernos locales y las organizaciones ciudadanas de los estados y posteriormente se integra al proceso el Secretariado Técnico local, que se conforma de manera distinta, dependiendo de la decisión de cada estado.

En Zacatecas, por ejemplo, este instrumento lo impulsa el órgano de transparencia, un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo, uno del Judicial, un representante de los organismos autónomos estatales, el núcleo de sociedad civil y representantes de dos ayuntamientos.

Desde este Secretariado Ejecutivo, se lanza una convocatoria para elegir temas de interés que la sociedad propone para convertirse en los compromisos que tendrán que ejecutarse bajo los criterios de gobierno abierto. Al igual que en la entidad mencionada, en Oaxaca, Veracruz, Durango y Jalisco, también se trabaja el Segundo Plan de Acción Local.

Los asuntos son distintos y van desde proyectos de movilidad urbana, seguridad, rendición de cuentas, hasta promulgación o modificación de ordenamientos.

En Zacatecas se han trabajado, en el primer y segundo Plan de Acción Local, ejercicios como el lanzamiento de portales de internet como Follow the Money sobre un empréstito del anterior gobierno estatal y un observatorio de sitios patrimonio histórico, iniciativas de cabildo abierto en dos municipios, un nuevo código urbano, entre otros.

Es perentorio que la gente se interese más por tener un gobierno abierto que no solamente se reduzca a datos abiertos o a gobierno electrónico, sino que este ejercicio apunta a que las decisiones que toman las autoridades, sean orientadas a las necesidades o prioridades de la comunidad. Los retos para consolidar estas iniciativas son que el gobierno deje de simular y deje de poner resistencias a diversas iniciativas ciudadanas.

De igual forma, otro desafío es hacer del conocimiento del mayor número de personas, a qué nos referimos cuando hablamos de gobierno abierto y a que las iniciativas que se trabajen no se queden en actividades que se llevaron a cabo para salir del paso; que no mueran inmediatamente después de haber nacido.

@NosotrxsMX