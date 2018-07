Nosotrxs | ¡Vamos en bola!

Por: Germán Morales

La democracia en México nos ha dado un baño de realidad. El sistema de partidos no ha cumplido con su papel principal: representar a los diversos sectores de la población. Quizá fue un error de origen por aquellos que diseñaron la transición, quizá fue una idea cuidadosamente trabajada para que el poder pasara de un partido hegemónico a una pléyade de partidos que se suponía, funcionaría como oposición al partido que estuviese en el gobierno y sirviera de contrapeso.

Eso no sucedió. En lugar de establecer reglas puntuales y mecanismos de rendición de cuentas, se pusieron de acuerdo para trabar complicidades con la finalidad de cometer abusos y repartirse puestos y presupuestos. Las clientelas se extendieron hacia las diversas fuerzas políticas y cacicazgos regionales, el corporativismo se manifestó ya no solo con el presidente o los gobernadores,se puso a disposición del mejor postor. Probablemente, como alguna vez escribiría Luis Aguilar Villanueva, nos preocupamos más por sacar al PRI de los Pinos que de la forma en que se tenía que gobernar.

Asumimos que, caído el dinosaurio, el arte de gobernar se iba a arreglar de manera automática. No fue así. Los partidos políticos no han cumplido su función, no nos representan, sus élites no tienen noción sobre el servicio público y sobre la responsabilidad que éste conlleva. La consigna es utilizar el poder como botín para cometer abusos, realizar negocios personales y apropiarse arbitrariamente del dinero y de las instituciones públicas.

Por eso surge Nosotrxs, un movimiento de oposición social, un entramado de colectivos que busca recuperar las instituciones del Estado porque son de la gente, como tú y como yo, no de los intermediarios políticos, ni de los caciques. Este movimiento impulsado por jóvenes, activistas de la sociedad civil, académicos, profesionistas, periodistas y estudiantes, una generación de mexicanos producto de la cultura del esfuerzo que buscan recuperar el espacio público y llenar los vacíos que han dejado los partidos políticos y organizaciones clientelares. Este movimiento busca con la ley en la mano que los regidores, los legisladores, los jefes de los ejecutivos, los jueces y los burócratas rindan cuentas y produzcan resultados favorables para la comunidad. No se les pide algo que no pueden dar. Se les exige que cumplan con su responsabilidad.

Nosotrxs lucha para que los servicios públicos que otorga el Estado sean de calidad, para que se respeten y se hagan valer los derechos de las personas, para que la ley se cumpla por igual para todos, para que se termine con los privilegios de unos cuantos y para demandar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de todos los ciudadanos.

Este colectivo exige que los centros de salud suministren medicamentos a tiempo a las personas, que disminuya la mortalidad infantil, que haya obra sin corrupción, que los ministerios públicos investiguen los delitos, que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, que los partidos rindan cuentas y sean transparentes, que las trabajadoras del hogar cuenten con prestaciones de seguridad social.

En Zacatecas, Nosotrxs queremos impulsar la participación ciudadana independiente, demandar mejores servicios públicos municipales (agua, seguridad, limpia) así como una planificación urbana y ordenamiento territorial que nos permita tener derecho a la ciudad y a nuestro medio ambiente que está seriamente amenazado por los negocios entre transnacionales y gobernantes. Para defender nuestros derechos y nuestras instituciones ¡Vamos en bola!





@NosotrxsMX

Representación de Nosotrxs en Zacatecas