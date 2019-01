Nosotxs | Desigualdad y un nuevo gobierno

Por: Marcela Aguilar

En los últimos días, OXFAM publicó el estudio ¿Bienestar público o beneficio privado? el cual expone, entre otras cosas, el incremento millonario de la riqueza en manos de unas cuantas personas en el mundo. Mientras que la riqueza de los milmillonarios aumentó en el último año 900 mil millones de dólares, la riqueza de la población más pobre disminuyó en 11%. Por si no fuera poco, los multimillonarios gozan de las tasas impositivas más bajas.

En particular, México se encuentra entre los países con más alta desigualdad económica y social y con un bajo crecimiento económico. El problema es que las personas en condiciones de pobreza no pueden acceder a las mismas oportunidades y servicios públicos básicos que otros sectores de la población, es decir, la desigualdad que enfrentan millones de mexicanos impide la movilidad social y, en consecuencia, la falta de oportunidades se traduce en menores niveles de calidad de vida.

Ahora bien, es responsabilidad de los gobiernos velar por la garantía y acceso efectivo a los derechos, trabajar para que los mexicanos tengamos una mejor calidad de vida y tomar decisiones en función del beneficio colectivo y no el de unos cuantos. Aunque desde el origen, la expectativa del nuevo gobierno sobre la política social ha sido apostar al beneficio de los grupos más vulnerables de la sociedad con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar o las pensiones para adultos mayores, vale la pena analizar si los esfuerzos, políticas y programas de este gobierno van encaminados a lograr disminuir la brecha de desigualdad en nuestro país.

Si bien, parece que la política social está enfocada en atender a las poblaciones más vulnerables del país, aún falta analizar si las decisiones tomadas por el actual gobierno son coherentes con las causas que propiciaron dicha desigualdad. En otras palabras, debería existir total sintonía entre las alternativas de solución a la desigualdad y las causas de origen del problema. No basta pues con seleccionar poblaciones objetivo si no hay una estrategia clara de cuál es la situación deseable. Asimismo, no basta con repartir transferencias monetarias a los grupos vulnerables si no existen mecanismos y procedimientos claros y transparentes que garanticen el respeto y acceso efectivo a los derechos ya establecidos en la Constitución. Por último, no basta con atender poblaciones vulnerables si no se incorporan a la toma de decisiones por medio de la participación efectiva de los ciudadanos.

En este sentido, uno de los principales problemas que Nosotrxs quiere atender en colectivo es la desigualdad. Porque estamos convencidos de que entre todos podemos resolver lo que uno solo no puede. Para ello, actuamos en tres sentidos: 1) formamos liderazgos para la exigencia colectiva de derechos en todo el país; 2) organizamos colectivos para conocer nuestras leyes y aprender a utilizarlas y; 3) exigimos nuestros derechos a las instituciones responsables. Porque Nosotrxs pone por delante, siempre, el bienestar colectivo sobre el beneficio privado.

