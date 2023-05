¿Noticias para poderosos y privilegiados? 

¿Importa el color de piel y raza al momento de cubrir un acontecimiento noticioso? De acuerdo con un reciente estudio cambian las perspectivas periodísticas causadas por la identificación “de un grupo marginado o alejado de los centros de poder” (“Noticias para los poderosos y los privilegiados: Cómo la poca y la mala representación de las comunidades desfavorecidas minan su confianza en las noticias”, del Instituto Reuters; Arguedas, Banerjee, Mont'Alverne, Toff, Fletcher y Nielsen).

Es imposible que los medios tengan la confianza de todas las personas; debido a que esperan que los periodistas les sirvan a sus comunidades. Se han identificado diferencias en los rangos de confianza y percepción debido a las variables demográficas de los actores de las historias; como la raza (o la casta en la India), el género, la clase social y la edad. El estudio citado se realizó a 41 grupos focales en Brasil, la India, el Reino Unido y EU., y concluye que las audiencias a menudo atribuyen su desconfianza a lo que perciben como un sesgo de información que pretende ser justa e imparcial.

Otros hallazgos son que “la mayoría considera que las organizaciones periodísticas no solo están desconectadas, sino que a veces constituyen una fuerza especialmente perjudicial que provocan daños a sus comunidades, ya sea descuidándolas por completo o explotándolas, reforzando estereotipos nocivos o haciendo un sensacionalismo divisivo y polarizador”. En México —eso lo digo yo— dos ejemplos de muchos, sin generalizar, son los prejuicios que se tienen a personas señaladas, que no acusadas, por presuntos abusos a mujeres; o personas que están en las cárceles.

Los entrevistados expresaron frustraciones por no ser escuchados, ya que “consideran una representación errónea e insuficiente de personas como ellos… (además de) presentar un trato injusto, hasta los estereotipos nocivos”. En materia de noticias de delitos y violencia observan al periodismo como “un camino para aumentar las audiencias o conseguir clics” mostrando las historias más vulnerables, sin ofrecer un contexto. “En el Reino Unido, en Estados Unidos y en la India, los medios se perciben como una extensión de ciertos sistemas preparados para servir a los poderosos, que son sistemas de los que muchos se sintieron excluidos”. Consideran que las organizaciones periodísticas refuerzan los intereses de quienes ya son privilegiados y poderosos. En México no se puede generalizar, sin embargo, esto “no es falso, pero se exagera”.

Muchos grupos piensan que los periodistas están desconectados de la realidad, “carecen de la experiencia de vida o de los conocimientos necesarios para comprender sus realidades, aunque hay excepciones”. Otros comprenden la relación comercial entre los periodistas y las empresas donde laboran, y “suelen culpar a los intereses económicos y a las presiones comerciales por las deficiencias que observan en la cobertura”.

Para recuperar su confianza, de acuerdo con el estudio, los medios de información deben prestar más atención a las inquietudes de sus comunidades, para tratar de representar toda la gama de sus experiencias y perspectivas de modo más justo y positivo. Sin embargo, esto no será suficiente para modificar la percepción de la confianza en las noticias, ya que se concluye que “la información periodística en general debería estar más a la altura de sus supuestos ideales de servir a la totalidad del público y no solo a los privilegiados y poderosos”. Tenoch Huerta apoyaría todo lo anterior, aunque no se puede generalizar la realidad del periodismo mexicano.





Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecalco