Notimex cumplió 50 años de informar y seis de desinformar. (parte 2)

El martes 18 de agosto se celebró medio siglo de la fundación de Notimex. La conmemoración se llevó a cabo en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, con la emisión de un billete conmemorativo, la proyección de un video mostrando los avances de la Agencia hacia la era digital y las palabras del Director General de la Lotería Nacional, del Director General de Notimex, y las de quien esto escribe.

Al hacer uso de la palabra, dije lo siguiente:

“Agradezco a la vida que me haya permitido ver y estar en la celebración del primer medio siglo, de los primeros 50 años de NOTIMEX, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Y me hago portavoz de mis compañeros fundadores: Enrique Herrera, Jesús Terán.

“Todas las grandes hazañas tienen sus momentos de lucidez. Y este es el momento de lucidez de Notimex, una Agencia de Noticias vigorosa y pujante.

“Hoy es muy importante la comunicación digital en muchas disciplinas, principalmente en esa gran especialidad que llamamos periodismo.

“Y aquí quiero citar parte de los textos incluídos en el último libro de Notimex titulado “Las Agencias de Noticias en la Era Digital”: Dice: “la gran diferencia entre cómo se elaboraban y difundían mensajes informativos en el pasado reciente, con características unidireccionales para un núcleo específico, contrasta con las actuales formas de hacerlo: con alcance global y múltiples plataformas de salida, que además generan respuestas inmediatas”. “El periodista actual enfrenta ya el apremio de capacitarse y dominar nuevas formas de comunicación digital, desde generar productos informativos para los web sites, hasta mejorar su destreza en el manejo de herramientas y códigos digitales”. Fin de la cita.

“Y así fue y así es. Definitivamente la diferencia entre el periodismo de hace 50 años y el de hoy es abismal.

“Cuando iniciamos Notimex contábamos con una radio de onda corta que había vivido sus mejores tiempos en la Segunda Guerra Mundial, y un teletipo desvencijado. En la radio escuchábamos Radio Habana, La Voz de América, Radio Vaticano, La Voz de Vietnam, la BBC, y otras estaciones. En el teletipo recibíamos los cables al aire de Ap, Upi, Ansa, Efe, Reuters, Tanjug, Jijipress, Xinhua, y otras agencias internacionales de noticias.

“En 1968 se sembró la semilla de un árbol que hoy cubre todo el mundo, un árbol frondoso.

“Recuerdo claramente el tac tac de las máquinas mecánicas de escribir que utilizaron las primeras generaciones de Notimex. Recuerdo esta historia que ustedes han ayudado a escribir, la recuerdo como si hubiera sido ayer.

“Éramos entonces los jóvenes atletas que corríamos impacientes la pista de la historia, los jóvenes del esplendor en la hierba, los de la protesta con vida refrendada, los de la primavera de Praga, los que cantábamos a Machado. Éramos los de la hora soñada, los de la poesía del espacio, los del cerebro electrónico.

“Notimex fue la coronación del sueño de una “pandilla de desesperados”. Así nos calificó el genial cartonista Abel Quezada. Sabíamos que era más tarde de lo que imaginábamos.

“Hoy, el periodismo se ejerce de una manera maravillosa con los nuevos y futurísticos dispositivos electrónicos, los textos, los hipertextos, los consumidores, los prosumidores. Hoy ya se habla de las multimencionadas “fake news”, etc.

“Hoy, la comunicación lo es todo. Y sus visionarios y pronosticadores fuieron McLuhan, Packard, Toffler, Sartori, Bobbio. La Aldea Global y la era del “homo videns”, “el hombre imagen”, serán la realidad por cientos de años.

“León Felipe, el poeta mayor, fue un quijote antiguo transportado a nuestro tiempo por el viento, esa fuerza misteriosa de la creación poética.

“He tomado de una carta inédita de León Felipe, unas líneas en las cuales dice “que la vida es como un viaje en tren, que va parando en diferentes estaciones en las cuales suben y bajan familiares, amigos, conocidos, compañeros”. Y así ocurre con el tren de Notimex, que va siempre adelante, parando en diferentes estaciones en las cuales han subido y bajado cientos, miles de trabajadores que han nutrido con su esfuerzo y sus conocimientos a la Agencia en estos 50 años”.

“Por cierto, en alguna parte de la filmoteca o videoteca de Notimex debe estar la última entrevista que concediera León Felipe en el Café La Habana en 1968. Esa entrevista la realizamos mi compañero Jesús Terán y yo, un mes antes de su muerte en septiembre de ese año.

“Rindo hoy aquí mi íntimo homenaje a mis queridos hermanos Enrique Herrera Bruquetas, Jesús Terán Pérez Vargas quienes hoy están fallecidos.

“También rindo mi homenaje a quienes han dirigido acertadamente a Notimex, y a los miles de trabajadores que han cruzado sus puertas en 50 años para engrandecerla.

“Deseo a todos que sigamos disfrutando de la prodigiosa aventura de la vida”. Hasta aquí mis palabras.

No obstante, hace tres y medio años fue designada como directora de la agencia a una periodista experimentada llamada Sanjuana Martínez, quien en una eterna lucha contra el corrompidísimo sindicato de trabajadores ha mantenido cerrada la agencia hasta que no se resuelva, por las autoridades del gobierno federal, concretamente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esta situación.

Y pensar que Notimex fue durante varios años la agencia líder de América Latina y competía con EFE, por el idioma en español. Hoy Notimex se ha dedicado a desinformar, porque ni siquiera las interesantes y muy útiles “efemérides” tanto de cultura como de espectáculos son capaces de elaborar.

Sí hay efemérides hasta la fecha pero están bloqueadas.

Supongo que corresponsales y reporteros están todos en la huelga porque la página electrónica de la agencia cerró sus emisiones el día 8 de junio de 2008, y pasó a DESINFORMAR, desde hace 5 y medio años. Como fundador me siento avergonzado, desprotegido, vacío, indefenso, desamparado. Me pregunto como se sentirán los miles de trabajadores administrativos y reporteros que se quedaron sin trabajo. También me pregunto cómo se sentirán las autoridades sosteniendo una huelga nunca vista, más de cuatro años, y sobre todo en materia informativa. Deberían dedicarse a desanudar el nudo que se ha formado con un sindicato podrido y endurecido. No mencioné que estuvieron presentes tres queridos amigos Roberto Calleja a quien conocí en 1972 y ha sido desde entonces un gran periodista y amigo, tan generoso y amable que lo llamo "hermano". El siguiente fue Mauro Jiménez Lazcano, en aquella época secretario particular del presidente Luis Echeverría. El tercero un gran periodista muy destacado desde 1952.

La comunicación es básica; fue la primera acción del “homo erectus”.

Cuánto lamentar y cuánta desgracia.

Premio Nacional de Periodismo

Fundador de Notimex

pacofonn@gmail.com