Nuestro México adorado

Recién festejamos lo que para todos es “el día de México”; sin embargo, gran parte de la sociedad mexicana nos sentimos “adoloridos”. El corazón se siente “apachurrado” ante la innumerable cantidad de problemas que nos aquejan. Padecemos un México adolorido, sin visos de solución inminente…

En lo personal, me duele la gente, mi gente: aquellos que sueñan con transformar la realidad, quienes se esfuerzan por superar los problemas y seguimos soñando con un entorno prometedor, los que nos atrevemos a retar el presente y tomamos acciones para cambiar el futuro; por el bien de todos, no únicamente de los pobres.

Nuestra situación, sin embargo, tiene un común denominador: se trata de gente en situación vulnerable no solo debido a la pobreza en cualquiera de sus formas, reflexionemos también en los que sufren algún tipo de abuso, las víctimas de la violencia, de los delincuentes, de quienes a diario padecemos abusos y amenazas producto de la negada, pero evidente e inevitable corrupción.

Hartos de escuchar malas noticias, muchos han optado limitar enterarse; hace unos años nos negábamos a aceptar la costumbre de enterarnos de las brutales cifras de asesinatos, asaltos, secuestros… clamábamos por acciones de gobierno para bajar los índices delictivos; no obstante, al paso del tiempo el umbral de la tolerancia social ha aumentado, llegando a la insensibilidad u optamos por no conocer lo que sucede a sabiendas de que se ha salido de las manos de quienes nos dirigen. Lo cierto es que el nivel de violencia ha escalado en intensidad, frecuencia e impacto.

Hoy, México se tiñe de rojo; las y los empresarios realizan esfuerzos titánicos para mantener la planta productiva en activo, intentar sostener el equilibrio económico a la vez de cumplir con las obligaciones impositivas cada vez más costosas por parte del gobierno; no podemos omitir los severos efectos de una inflación acelerada que aparentemente se empieza a controlar, las consecuencias de los sobornos y cobros de piso por parte de la delincuencia organizada, un país totalmente inseguro en donde se acabó el Estado de derecho.

Hoy, México se encuentra francamente dividido; no hablemos de culpables -aunque los conocemos ante un constante llamado al desprestigio de sus opositore-; la verdad es que el movimiento Morenista engloba un 50% del electorado, el otro 50 es de la oposición a la que hasta hace muy poco tiempo no se le veía oportunidad; pero, el milagro se hizo y la una alianza partidista se dio, y con ello y el beneplácito y el apoyo de la sociedad, además de los bríos de una mujer “echada pádelante” se hará realidad el sorprendente “mujer contra mujer”: Claudia vs. Xóchitl.

Por lo pronto, con instituciones frágiles, ajustes burocráticos en pos del próximo proceso electoral, persecuciones políticas y obras de infraestructura irracionales algunas y a medias otras, pasamos a un jaloneo político interesante sí, pero de miedo también: habrá que asumirlo, afrontarlo y lidiarlo con el ánimo de salir adelante, efectivamente por el bien de todos: sin miedo a enfrentar los retos globales; aun con la precaria situación económica interna, con los carentes sistemas de salud y educación, con la inseguridad y la violencia, ante una sociedad adolorida, oprimida y cada vez menos tolerante, hay esperanza…

Es urgente recalcular la estrategia; evaluar los sistemas de gobierno que nos han llevado a caer en esta situación, habrá que priorizar necesidades, organizar ideas, planear a detalle la administración del poder: con ánimo y decisión, ¡sí se puede!

México, es un país resiliente; sin embargo, es hora de que las y los ciudadanos hagamos valer nuestros derechos de vivir en paz, con tranquilidad, con empleo, dignidad y felicidad. Por eso y por mucho más, ¡VIVA MÉXICO!!!





