Nueva Coordinación para el Sistema de Justicia

En ocasiones anteriores, señalamos con tristeza los asesinados cometidos en el marco de las pasadas elecciones presidenciales, también nos hemos referido a la desolación de nuestros jóvenes en estos tiempos de inseguridad, dedicados a delinquir al no vislumbrar un porvenir mejor para su futuro, y confiados en la famosa “puerta giratoria” que no ha sido otra cosa que el resultado de la mala coordinación, preparación, pero sobre todo falta de compromiso y mal entendimiento de las -no tan nuevas- funciones como operadores del sistema de justicia vigente.

Recordemos que se trató de una reforma en 2008, que se conformó un Consejo de Coordinación para la implementación del sistema, con recursos y personal propios, por mandato presidencial y que este órgano colegiado sustentó, formuló y defendió las reformas legales necesarias para el funcionamiento del sistema, para que todos los mexicanos nos sintiéramos confiados de una relación sólida entre los operadores de la administración, procuración e impartición de justicia, con el único objetivo de respetar el estado de derecho y los derechos humanos de víctimas y de los imputados.

Mediante este mecanismo se sentaron las bases de coordinación, se realizaron protocolos, infraestructura, capacitación, entre otros aspectos para contar con un funcionamiento digno. Y también, es cierto, quedaron muchas situaciones pendientes, pero también avisadas, por ejemplo: fortalecer capacidades institucionales, celebrar conversatorios interinstitucionales y diseñar indicadores de gestión e impacto, armonizar con otros sistemas (anticorrupción, policial, seguridad interior), reformas de segunda generación y armonizar el marco jurídico (leyes orgánicas, reglamentos, etc.), implementar la justicia para adolescentes y la ejecución de sanciones penales, actualizar modelos de gestión, otros protocolos de actuación, manuales de operación y procedimientos, e instrumentar sistemas informáticos en telecomunicaciones para la interoperabilidad de las instituciones responsables del sistema de justicia penal. En fin, expertos nacionales e internacionales apuntaron que por lo menos se requería entre 10 y 15 años de continuar trabajando intensamente para lograr un punto de equilibrio en la operación del sistema.

Esta situación se convirtió en una bola de nieve para las instituciones, pero también para todos como ciudadanos, por que no tomaron con responsabilidad y profesionalismo el seguimiento y consolidación de estos temas, menos aún nadie se preocupó por evaluar el sistema e identificar dónde era necesario hacer ajustes con bases sólidas.

Tristemente, vimos que el protagonismo de muchos y la indiferencia de otros nos ha llevado sin rumbo en la búsqueda de un México justo, en paz y sin violencia.

El pasado viernes escuchamos a nuestro Comisionado Nacional de Seguridad decir que, en palabras más palabras menos, “la impartición de justicia no avanza en el país por la mala aplicación del sistema penal acusatorio, pues no se ha instruido adecuadamente a las dependencias”. Y no dudo de las capacidades y empeño que los operadores a su cargo han brindado para que el sistema funcione, sin embargo, le pregunto: ¿Qué acciones concretas se llevaron a cabo en coordinación con los demás operadores? Tenemos claro que la Policía Federal tiene grandes avances en materia de capacitación y entendimiento del sistema, pero entonces, ¿por qué nuestro sistema penitenciario parece anclado y sin avances? Yo le pregunto, ¿qué tipo de comunicación y coordinación se mantuvo con los demás operadores? Y queremos saber si la Unidad de Medidas Cautelares que existe y cuenta con todos los elementos necesarios para operar adecuadamente.

Es una lástima haber olvidado lo mucho que trabajaron los miles de operadores, sobre todo que cada institución, en su ámbito de actuación y responsabilidad, hizo para avanzar en este sistema, que además es una pieza angular en el desenvolvimiento las actividades de nuestro país, pues se trata de la justicia para todos: funcionarios, grupos vulnerables, sector productivo, incluso extranjeros, y también niños y adolescentes sin distinción.

Hoy con entusiasmo celebramos y compartimos el compromiso de la próxima Secretaria de Gobernación, que se ha pronunciado por el restablecimiento de una coordinación interinstitucional para que nuestro trinomio de seguridad y justicia: policías, ministerios públicos y jueces, entablen un vínculo de comunicación, y de esta manera, fortalecer un sistema que pareciera haberse quedado huérfano desde hace dos años.

Este tiempo ha servido para probar el menester y urgencia de un acompañamiento, seguimiento y evaluación de nuestro sistema de justicia penal, que fue quedando abandonado, y que es necesario y digno de retomarse para hacer realidad un México con acceso a la justicia para cada ciudadano.

mafrcontacto@gmail.com