Nuevas condiciones al T-MEC

La ratificación del T-MEC no pasa por sus mejores días debido a las nuevas condiciones que quiere imponer Estados Unidos, sobre todo porque los demócratas buscan lograr una aplicación más estricta de reformas laborales mexicanas, y que mantienen prácticamente atorado el acuerdo comercial.

Han presionado para que el Gobierno mexicano destine suficiente presupuesto en la aplicación de la reforma laboral, y en efecto fue uno de los rubros en los que no hubo regateo, en el PEF 2020, El propio coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, mencionó que se cumplió el compromiso y no vaya a ser un pretexto para que los congresistas norteamericanos no aprueben el acuerdo.

La última de las peticiones de los estadunidenses para que puedan realizar inspecciones en centros de trabajo en México para ver si se cumple dicha reforma, recibió un rotundo rechazo, desde el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cámaras empresariales, legisladores y dirigentes sindicales. Quieren entrar hasta la cocina.

"Están planteando que pueda haber un especie de supervisión sobre el cumplimiento de la ley. Nosotros no aceptamos eso, que haya una especie de inspectores para ver si una empresa cumple con la ley", dijo el Mandatario, comentó que a cambio se promueve la integración de un panel para dar cauce a controversias, como una salida, pero como se ven las cosas...

El optimismo que aún prevalece del lado mexicano contrasta con la postura de los demócratas aliados con organizaciones sindicales, que no se conforman de que México haya demostrado su entera disposición en hacer cumplir la reforma laboral materia laboral, que incluye la democracia y libertad sindical, que era otra de sus exigencias.

México ha aceptado numerosas demandas para ajustar el T-MEC, ha señalado el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte y encargado de la negociación del gobierno mexicano, Jesús Seade, quien realiza un intenso cabildeo con sus contrapartes de EU y Canadá. “Hemos aceptado mil cosas”, la última es que México está abierto a un proceso de arbitraje acelerado para abordar las violaciones de los derechos laborales.

Mantiene la esperanza de que el acuerdo comercial sea ratificado antes de que finalice el año, y más valdría porque el proceso electoral en Estados Unidos va a empezar a agarrar color. La realidad es que Trump está en campaña y todo indica que esto se aprobará después del 2020.





