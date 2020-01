Entre las nuevas reformas en justicia penal resaltan la de una Ley Nacional en materia de extinción de dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional, y la concerniente a la prisión preventiva oficiosa con la que se reforma el artículo 19 constitucional. Es de insistir al respecto en que ambas se oponen abiertamente a la norma constitucional que está siendo desconocida, por no decir que violada. Me refiero a la norma, al espíritu constitucional más que la letra de la ley tan maltratada y opuesta a aquélla. En efecto, la extinción de dominio consiste en que podrán ser extinguidos aquéllos bienes que sean instrumento, objeto o producto de delito sin importar que no se haya dictado sentencia en la materia, siempre y “cuando haya elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió”. Lo cual atenta descaradamente contra el artículo 14 constitucional, ¡señalado hasta el cansancio!, que prohíbe privar de derechos sin previo juicio que obviamente culmine en sentencia definitiva. Así las cosas la extinción de dominio viola derechos fundamentales. La pregunta es si con un medio de esa naturaleza se puede y debe enfrentar el delito. Es lamentable que el Estado Mexicano recurra o recurriera a ello negando su propia composición jurídica. Lamentable y hasta vergonzoso. ¡Eso no es Derecho y no hay Facultad de Derecho seria y digna en que se sostenga lo contrario!

En lo tocante a la prisión preventiva oficiosa se insiste en dejarla equivocada y confusamente en el artículo 19 constitucional como medida cautelar; lo que pretende disimular el subterfugio, sofisma y paralogismo de que privar de la libertad y sin previo juicio con sentencia definitiva… no es privar de la libertad puesto que se trata de una “medida cautelar” (?). Esto es jugar con las palabras y con las ideas. ¿Qué se busca, qué se pretende? ¿Darle un tiro de gracia a nuestra tradición jurídica, substituyéndola por otra que entre nosotros no tiene rango ni asiento? La prisión preventiva oficiosa, extrañamente llamada así, se aplica antes de que el juez declare la culpabilidad, lo que la vuelve un instrumento de innecesaria tortura al servicio del pragmatismo legal que sólo busca resultados a toda costa. Y como dice con atinado acierto el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Doctor Raúl Contreras Bustamante, “la prisión preventiva oficiosa ha sido criticada por la academia ya que va en sentido inverso de la esencia del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, al incrementar delitos que la ameriten”. Exacto. Parece que se trata de tipificar delitos de manera incansable y de atiborrar la cárcel más allá del tope. Y me pregunto, ¿cuál sistema penal acusatorio si lo que señalo es inquisitivo en grado sumo? De plano las nuevas reformas en materia penal corresponden a un dar palos a ciegas. ¿Qué se logrará con ellas si prosperan? Lo que se quiera menos abatir la delincuencia y la inseguridad. Ese no es el camino. Se piensa absurdamente que la ley lo puede todo, cuando lo puede todo a medias y con la intervención de otros factores. La ley no es todo. Es un reflejo, un punto de referencia. Pero la ley no puede lograr nada cuando es mala o incluso pésima. Y peor puede o podría la ley hacer algo si niega los derechos fundamentales y los principios clave del Derecho. Ya lo decía Voltaire: “Con las leyes pasa lo que con los vestidos: que son convencionales”. Además se quiere crear un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, plagado de barbaridades legales y jurídicas que están siendo analizadas por la Academia Mexicana de Ciencias Penales, a la que pertenecemos. Ojalá el Senado la oiga y respete, porque la improvisación e ignorancia en la materia es una forma de violencia intolerable que atenta contra México.

