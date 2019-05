Nuevo esquema para afrontar la Contingencia

“LA POBLACIÓN –VEHÍCULAR- SIN RESTRICCIÓN, SE INCREMENTA EN PROPORCIÓN GEOMÉTRICA “

Thomas Malthus.





Luego de los innumerables incendios forestales que nos llevaron a la parálisis de esta megalópolis durante la semana pasada, este miércoles se dio a conocer el nuevo esquema para afrontar Contingencias Ambientales, en los que se incluye a los automóviles con holograma 0 y 00 para dejar de circular los días que conforme al número de terminación de la placa, en caso de llegar a la contingencia ambiental Fase II.

Al presentar el nuevo el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, el coordinador ejecutivo de la CAMe, Víctor Hugo Páramo Figueroa, explicó que en adelante habrá cuatro fases de contingencia: Fase Preventiva, Fase I, Fase II y Fase II Combinada, cuando haya dos contaminantes elevados, como ocurrió del 14 al 17 de mayo pasado.

En la Fase Preventiva no hay restricción vehicular, pero se advierte a la población que no haga ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. Se activará cuando haya una probabilidad del 70 por ciento de que al día siguiente el ozono esté por arriba de los 140 puntos Imeca. En la Fase I dejarán de circular los autos con terminación de placas non o par que porten holograma de verificación 1, todos los autos con holograma 2 y 20 por ciento con hologramas cero y doble cero, con base en la terminación de sus placas, lo cual implica que 1.4 millones de autos -35 % del total del parque vehicular de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México-, dejaran de circular, de acuerdo con el director general de la Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente, Sergio Zirath Hernández.

Por su parte, el premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, dijo que las restricciones vehiculares son importantes, pero que son indispensable acciones a largo plazo para prevenir la emisión de partículas ultrafinas: regular el uso de aerosoles y tener un transporte público “de primera”, pues hay que evitar que aumente la flota vehicular particular... soñar no cuesta…

Por otra parte, según cifras de la OMS, durante 2012, la contaminación del aire fue la causa de muerte de aproximadamente 7 millones de personas en el mundo: evidentemente, se trata de un problema de salud global al que se debe atender bajo una visión integral.

Refiriéndonos específicamente a nuestro país, la dirección del Instituto Nacional de Salud Pública señaló en el año 2016 que más de 20 mil muertes al año se deben a la contaminación del aire; de ellas, cerca de 9 mil 600 de ellas corresponden a la Zona Metropolitana del Valle de México, señalando igualmente que la contaminación del aire ocupa el 9° lugar dentro de las causas de enfermedad y muerte en este México nuestro, mismo que, a decir de los expertos, ocupa el 2° lugar en América Latina con el mayor número de muertes provocadas por la contaminación atmosférica.

Pero además, en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México y zona conurbada, especialmente en los meses de primavera –cuando la dispersión de contaminantes se complica-, las circunstancias climatológicas han llevado a una alta concentración de contaminantes que obligan a reorientar el rumbo de las políticas ambientales para la prevención y control de la contaminación atmosférica.

Medidas extremas urgen en busca de mejorar la calidad de vida de la población que vive y transita en el territorio de la megalópolis; sin embargo, poco se podrá hacer por parte del gobierno si no se le otorgan mayores recursos y mejores herramientas para trabajar, por lo que es menester mantener el modelo diseñado por la Comisión de Aire Metropolitana, misma que habrá de sufrir modificaciones en torno a su naturaleza y estructura a fin de conseguir independencia en sus decisiones y autoridad para imponerlas y llevarlas a cabo.

Como siempre, los afectados seremos los ciudadanos a quienes las medidas inmediatas afectaran directamente; ya después se verá si se destinan más recursos del presupuesto: hoy por hoy, en caso de Fase II, dejaremos de circular en tanto no contemos con un auto eléctrico… Lo cierto sí, es que la venta de autos usados podrá incrementarse en quienes prefieran un “comodín” que transitar en transporte público bajo las paupérrimas condiciones que ello implica… Aquí y así nos tocó vivir.

