Nunca hay buenas noticias para los millennials

Los millennials norteamericanos serán la primera generación en la historia moderna en terminar más pobres que sus padres. ¿Será verdad que los millennials no tienen oportunidad de vencer los efectos económicos del coronavirus? Comenzaron su vida laboral en la peor recesión desde la Gran Depresión, tienen deudas con bancos, son incapaces de acumular riqueza, nunca obtuvieron y desafortunadamente, nunca obtendrán la seguridad financiera de la que disfrutaron sus padres, abuelos y hermanos mayores. El escenario parece bastante apocalíptico, pero son algunas reflexiones de la periodista Annie Lowrey en la revista The Atlantic. Pero mejor vamos por partes:





Desempleo. Los millennials son los más vulnerables de la crisis de desempleo y el fracaso empresarial. Una de las causas es que tienen cuentas de ahorro más pequeñas que las generaciones anteriores, menos inversiones, no tienen propiedades para vender, rentar o refinanciar. Además tienen menos ingresos y es menos probable que tengan seguros de gastos médicos. Otros trabajan en puestos que desaparecen rápidamente como meseros de restaurantes y una gran parte son trabajadores minoristas. Annie Lowrey menciona que sus empleos son terribles, y ahora los están despidiendo. De acuerdo a Data for Progress, 52% de las personas menores de 45 años han perdido su trabajo o se les ha reducido sus horas laborales, en comparación con el 26% de las personas mayores de 45 años.





Educación. La generación de las décadas de 1980 y 1990 que evitaron las drogas y el alcohol en la adolescencia tendrán mejor futuro. Cada aumento de 1 punto porcentual en la tasa de desempleo le costará a los recién graduados el 7% de sus ganancias al comienzo de sus carreras, y el 2% de sus ingresos casi dos décadas después. Los efectos son particularmente agudos para los americanos con menores estudios, ya que tendrán salarios más bajos. ¿Y los estudiantes? Tienen más de medio billón de dólares de deuda de préstamos que tendrán que seguir pagando. De acuerdo a un estudio de Pew Research Center, los millennials con título universitario en 2018 ganaban lo que la generación X en 2001. Pero los que no terminaron su educación preparatoria o que nunca fueron a la universidad serán más pobres que la generación X o la generación de Baby Boomers.





Salud y generación Z. Y si nos preguntamos cómo será el futuro de los estadounidenses nacidos durante esta etapa, la periodista Annie Lowrey explica que serán más propensos a tener bajo peso y una salud deficiente. Los niños tendrán que superar los meses perdidos de escolaridad, las comidas omitidas y la volatilidad de la vivienda. Esta generación morirá antes de tiempo, sufriendo una mayor incidencia de enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, enfermedades hepáticas y sobredosis de drogas en las próximas décadas. ¿Será verdad que la crisis económica aniquilará a los sobrevivientes de la crisis de salud?





¿Qué pasará? Mientras los millennials luchan por pagar sus préstamos estudiantiles, millones de estadounidenses también se han visto excluidos del mercado inmobiliario debido a la escasez de viviendas y a los altos precios. En conclusión, los millennials no tuvieron la oportunidad de construir el tipo de ahorros que las generaciones mayores. No tuvieron los amortiguadores financieros que ayudan a las personas a sobrellevar catástrofes, brindar apoyo a familiares enfermos, comenzar negocios, invertir en bienes raíces, o seguir estudiando. No hay buenas noticias en una recesión, y no hay buenas noticias en una pandemia. No se puede generalizar, pero para los millennials, parece que nunca hay buenas noticias. Y a todo esto ¿Cómo viven y vivirán los millennials mexicanos esta pandemia?













Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM

@gersonmecalco