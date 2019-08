Nunca más Texas

Lo sucedido en El Paso, Texas, hace más de una semana, además de lamentable y grave nos deja una serie de mensajes y tareas que todos debemos tomar muy en serio y particularmente la actual administración que hasta el momento no ha mostrado ni el carácter ni la firmeza con el gobierno de Donald Trump.

Fue muy claro que el asesino, un joven norteamericano, iba directo contra nuestros connacionales, y la prueba de ello fue su manifiesto en redes sociales avisando que “debía matar a la mayor cantidad posible de mexicanos”.

Las causas son muchas, pero lo primero que se evidenció fue que los discursos de odio de Trump, contra los migrantes y en particular contra los mexicanos, están llevando a que sucesos como estos se repitan una y otra vez afectando a nuestros connacionales que viven con miedo y temor en Estados Unidos.

También está claro que la ausencia de una política drástica para controlar la venta de armas y el tráfico de ellas hacia nuestro país, es un pendiente que debe ser solucionado con urgencia. Es un tema que exige una pronta y rápida solución. No puede esperar más.

Sin embargo, pareciera que esta tragedia no afectó, no hizo eco, no sensibilizó a las autoridades estadounidenses, porque a los pocos días realizaron en Mississippi, una de las mayores redadas contra 680 migrantes, deteniendo a más de 100 mexicanos, que fueron separados de sus familias, originando situaciones que, a todas luces, iban contra los derechos de cualquier ser humano. Lo que vimos fueron escenas desgarradoras de niñas y niños que pedían justicia para sus padres.

Es urgente, imprescindible, levantar nuestra voz, exigir más acciones, menos discursos que a nada nos están llevando, para detener, para evitar que se repitan dramas de esta magnitud causados por discursos que solo alimentan el odio de la llamada “supremacía blanca”, que tanto aplaude el Presidente de los Estados Unidos.

Tenemos que condenar desde todas las tribunas, desde el gobierno federal estos actos de xenofobia, de racismo, de discriminación, porque es inaceptable que en pleno siglo XXI, se continúen violentando los Derechos Humanos y se ataque de esa manera a familias enteras que solo buscan vivir en paz y con dignidad.

Ni el odio ni el miedo deben tener cabida en Estados Unidos y en México, ni en ninguna otra parte del mundo.