Observatorio Nacional Ciudadano | El futuro de la seguridad pública y la justicia en México

Por: Manuel Vélez

La receta de la paz a la mexicana ya se está preparando. Muy a la sazón de los grandes guisos, los ingredientes para pacificar el país ya los han enlistado quienes ocuparán los cargos más altos de la administración pública federal. Todavía la receta no especifica a gran detalle las técnicas que utilizarán, ni las medidas de los ingredientes o los toques finales de la receta, pero prevalece la idea de que probaremos una diferente de la que hemos degustado en las últimas décadas. Al menos eso nos han vendido.

El gobierno federal definirá una parte de la receta en los foros que se llevarán a cabo en los siguientes meses. Posteriormente, a más tardar el 15 de noviembre sabremos cuántos recursos estarán disponibles para el primer año de la pacificación del país y el 31 de diciembre sabremos con más detalle cuál será el presupuesto a erogar en 2019. Hasta esa fecha podremos discutir de manera más realista los alcances de las estrategias y políticas previstas. Antes de eso, solo mercadotecnia: la fotografía del guiso humeante, del país en paz.



Para superar la mercadotecnia inercial de la campaña es necesario que los foros logren objetivos muy precisos. Hasta ahora, lo que se vislumbra es que buscan aclarar algunas propuestas que, en campaña, alimentaron especulaciones como las amnistías y la despenalización de algunas drogas. En este contexto, los foros fungirán como espacios para que diversos actores compartan su conocimiento y experiencia, pero también para que las autoridades electas conozcan las posturas desde las cuales serán criticadas.



Para fomentar un mayor impacto de los foros y que estos no sean los típicos espacios donde los únicos resultados son versiones estenográficas, se requiere que una vez finalizados se elabore un documento que refiera más detalles de las acciones a emprender en función de los objetivos, indicadores de resultados, cambios legales e institucionales requeridos, requerimientos y ajustes presupuestales, así como de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas previstos.



En una entrevista para Expansión surgió la pregunta de qué temas deberían tratarse en los foros. Más que una batería de temas, la cual me parece ya está definida ex ante: despenalización de drogas, amnistía, reducción de penas, retiro de las Fuerzas Armadas de las calles, modelos policiacos, entre otros; comenté que debería permear una perspectiva de análisis prospectivo y de construcción de escenarios de riesgo. ¿Por qué?



Hasta el momento, quienes serán designados como titulares de los altos cargos de la administración pública federal dan por hecho, o eso parece, que, si hacen A, consiguen B. En la práctica, una visión estratégica de la seguridad pública y la justicia requiere prever situaciones que no se ajustan linealmente a los planes. Ya lo vivimos este sexenio cuando la administración de Enrique Peña Nieto recibió el país con índices delictivos a la baja y no se articularon las acciones suficientes para mantener estas tendencias. Las autoridades tardaron varios meses en aceptar que el rumbo no era el correcto y que debían reorientar sus estrategias.



Si no somos capaces de figurar resultados potenciales diferentes del que deseamos con antelación, corremos el riesgo de que las coyunturas nos tomen por sorpresa. Para ser más claros: el día que el gobierno despenalice algunas drogas y se defina el anhelado cambio de régimen, tendrán que prever cuál será la reacción de las organizaciones criminales, de Estados Unidos y de sectores de la población o grupos de interés que favorecen un régimen prohibicionista. Ante un cambio de tal magnitud, no pueden esperar que estos grupos se queden de brazos cruzados.



Otros factores que se deben integrar a los análisis prospectivos provienen del contexto internacional. De la misma manera que la economía mexicana recibe impactos de otras economías, en el ámbito de la seguridad también hay efectos transnacionales. Por ejemplo, aspectos como la epidemia de opioides en Estados Unidos, el tráfico de maderas preciosas de Sudamérica, ataques cibernéticos, variaciones de los precios internacionales de las drogas, entre otros.





Como sucede con cualquier receta, debemos tener la capacidad de realizar ajustes en su preparación para garantizar que el resultado final sea el esperado. Esto se tendría que hacer también a nivel local. No lo olvidemos.

Coordinador de Estudios Especiales del Observatorio Nacional Ciudadano



@VelezManuel @ObsNalCiudadano