Ocurrencias y utopías

El candidato alzó la voz para decir: ¡Si me dan su voto, aquí, en San Juan de Abajo, les construiré el puente! De San Juan de Arriba se oyó decir: “Qué puente ni qué puente, aquí no tenemos río”. “Pues si me dan su voto, replicó orondo el candidato, también les construyo el río”.

Prometer, en política, no empobrece, incumplir lo imposible, lo irrealizable, lo utópico, lleva al desencanto o al fracaso social y político. Entre la promesa estéril, electorera y sin un fundamento creíble que sustente la verdad de la oferta responsable, hay el abismo del riesgo que el elector confronta ante el canto de las sirenas que anuncian nuevos mundos, nuevas formas sin el conocimiento, la solidez de la propuesta que ante él se presenta.

Tres formas de futuro y presente para el país aparecen en el horizonte. En tres intentos por alcanzar el poder, el sempiterno candidato de una supuesta izquierda disolvente adquiere semejanzas maravillosas con su no tan lejano homólogo norteamericano Donald Trump cuando amenaza con destruir lo bueno y lo malo de sus antecesores, reformas, aeropuertos, la Constitución, tratados internacionales, con tal de ser diferente.

Sin el menor conocimiento de la historia y el desarrollo de los sistemas políticos en el mundo y en México, el precandidato del informe Frente Ciudadano ofrece un “gobierno de coalición”, cuya materialización requeriría no sólo las reformas constitucionales en las que se sustenta el Poder Ejecutivo, sino, políticamente, la imposible mezcla de corrientes, personalidades y tendencias a las que lo mismo ha elogiado en el pasado –José Antonio Mead como ejemplo de verticalidad y honestidad—que hoy quiere exhibir como prototipo de la corrupción y el mal gobierno. El mal que hace cinco años era la promesa del bien para el país, es hoy para Ricardo Anaya la rémora de sus desahogos partidistas y electoreros. Para Andrés Manuel López Obrador, los enemigos de antes ya no son los mismos, sino sus aliados que antes fueron parte de la mafia del poder, a la que él mismo perteneció en sus orígenes políticos.

La política debe ser lealtad, lealtad a los principios, a lo que se ha sido, a una trayectoria personal, profesional y política conforme a una línea indeclinable, a una vocación de servicio sin veleidades ni distinción de partidos, de grupos o de corrientes. Es la verdadera ideología que ofrece una de las tres opciones en el panorama actual José Antonio Meade, que está por encima de enconos y partidismos del pasado y del presente para mirar al porvenir cierto que presenta ante el elector.

En unos cuantos días terminará la fase de las precampañas electorales. La verdad y la falsedad de las encuestas sobre lo que se supone representa la opinión pública del país se entrecruzan y se enfocan, para el gusto de cada quien, pero no reflejan lo que en la realidad determinará el voto de la mayoría el primero de julio próximo. La fase final, las campañas propiamente dichas, aclararán las diferencias entre las opciones que el elector deberá tener en cuenta para su decisión final.

