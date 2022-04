Ojalá el mundo recupere a Will Smith

“QUE NUNCA MÁS PERMITA QUE LA VIOLENCIA SUPERE A LA RAZÓN”.

La bofetada que Will Smith lanzó a Chris Rock tras la mala broma que éste hizo sobre su esposa, Jada Pinkett Smith -a quien Will defendió-, durante la ceremonia de premiación de los Oscars, dejó sin habla a propios y extraños, atónitos e incrédulos observamos lo que sucedió, motivo por el cual el actor ha debido afrontar críticas y comentarios de todo tipo.

Al respecto, la Academia ha aclarado que en el momento se solicitó a Smith abandonar la ceremonia a lo que él se negó, y minutos después subió al escenario a recibir su premio como mejor actor por “El método Williams”: "Las acciones del Sr. Smith en la 94 ceremonia de los Óscar fueron tremendamente impactantes y traumáticas de presenciar. Sr. Rock, nos disculpamos con usted por lo que experimentó en nuestro escenario y le damos las gracias por su entereza en ese momento. También nos disculpamos con todos los nominados, invitados y espectadores por lo que transpiró durante lo que debía haber sido una celebración… Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Queremos aclarar que le pedimos al Sr. Smith que abandonase la ceremonia, pero se negó, y también reconocemos que deberíamos haber manejado la situación de manera diferente", se lee en el comunicado difundido.

Ante los hechos, Chris Rock decidió no levantar cargos.

Quién le iba a decir a Will que la noche en que ganaría su primer Oscar terminaría con gran parte de sus sueños, tanto personales como profesionales: parece que hoy nadie quiere trabajar con él y se han cancelado proyectos pendientes como Bad Boys 4 y la película Fast and Loose.

Despúes de unos días, en lo que parece ser la salida más digna para los implicados-Will Smith, Chris Rock y la Academia, Will ha anunciado que abandona la Academia… En su carta de renuncia manifiesta su sentir respecto a que esta decisión es la mejor manera de disculparse con Rock y los demás nominados a quienes robó protagonismo: ”La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa… Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido… El cambio lleva tiempo y estoy comprometido a hacer el trabajo para garantizar que nunca más permita que la violencia supere a la razón”.

Will Smith ha renunciado a la Academia, pero no a su Oscar ni a volver a asistir a la ceremonia ni a ser nominado y/ó premiado en el futuro; sin embargo, el proceso abierto en su contra seguirá adelante para que la Academia ejecute su propia sanción.

En virtud de los sucesos, la decisión de la Academia resultaba inminente por lo que el plazo del 18 de abril se adelantó 10 días; David Rubin señaló que, conforme a la Ley de California y las Normas de Conducta de la Academia, estaban obligados a notificar a Will Smith con 15 días de antelación la reunión de la junta y darle oportunidad de proporcionar a la junta una declaración por escrito con no menos de cinco días de antelación a dicha reunión; no obstante, tras la renuncia de Will la suspensión o expulsión ya no son posibilidad, agregó.

La presión al actor ha sido devastadora, se dice que está muy afectado, que ha entrado a una clínica de rehabilitación en donde habrá de recibir ayuda para lidiar con el estrés…

Situaciones inexorables que en ocasiones rebasan nuestro proceder; no obstante, y sin afán de justificar la conducta de Smith, hemos de reconocer valor para salir en defensa de una mujer, “su mujer”, y eso habla muy bien de él.

Esperemos que logre sobreponerse a todo esto y el mundo recupere a este gran actor.





