Ojo y Agua | Preocupación en la Casa Blanca

Después de 481 minutos, el Real Madrid volvió a reencontrarse con el gol, sin embargo, no le bastó para evitar la derrota ante el Levante, que por segunda ocasión logró imponer condiciones en el estadio Santiago Bernabéu.

Son ya cinco partidos sin conocer la victoria para los dirigidos por Julen Lopetegui, muy cuestionado ante la crisis, pero esta doble jornada, que incluye Champions y Liga, ha provocado que se detenga la decisión, porque parece que ya la tenían tomada, pero no quisieron precipitarse y esperarán estos dos resultados para que el próximo domingo, después de la visita al Barcelona en la fecha 10 de la Liga española, en la cual, hasta el momento, se encuentra en la posición 7 y fuera de la zona que da acceso a la Champions League e incluso a la Europa League, se tome la decisión sobre el futuro del técnico.

Cristiano Ronaldo dejó un hueco muy difícil de llenar, y la contratación del portero Thibaut Courtois está muy lejos de las necesidades del Real Madrid para esta temporada, en la que, además de recuperar el título de la Liga de España, tiene como misión conquistar su cuarto título consecutivo en la Champions League.

Sergio Ramos, el gran capitán de los Merengues, ha salido en defensa de Lopetegui. Indicó que cambiar de técnico no es bueno y que tiene el apoyo del vestidor. Sin embargo, también dejó en claro que esa decisión no corresponde a los jugadores y sí a la directiva, en lo que parece más un mensaje para el presidente Florentino Pérez, en el que lo invita a tomar una pronta decisión antes de que sea demasiado tarde en la lucha por conseguir los objetivos marcados.

Pero el cambio de técnico no es la solución definitiva, ya que no han podido llenar el hueco dejado por su goleador de las últimas temporadas, y si algo están extrañando es justamente la eficacia goleadora, ya que un gol después de tantos minutos, para el Real Madrid, es muchísimo.

Por lo pronto, hoy recibirá al Viktoria Plzen, en la fecha 3 de la Champions League, un rival que, sobre el papel, podría ser la bocanada de aire para recuperar un poco de la confianza perdida, de cara al duelo en el Camp Nou, donde faltará la figura de Lionel Messi, quien el sábado resultó lesionado del codo derecho durante el triunfo del Barcelona ante Sevilla.

¿Será la oportunidad esperada para que Real Madrid dé un golpe de autoridad en casa del acérrimo enemigo y a partir de ahí enderezar el camino? Si se saca un resultado adverso contra el Barcelona, puede ser éste el partido clave para la toma de decisión de la directiva blanca.

EL VAR

Como ya les había comentado, la Liga MX no se podía tardar más en implementar el VAR, porque de esta forma se termina con las injusticias que suelen marcar algunos partidos.

Luego de una larga espera, finalmente el videoarbitraje se puso en marcha el pasado viernes, en el partido Atlas-Veracruz, y de inmediato demostró su utilidad al brindar claridad sobre algunas jugadas dudosas.

Pero el Torneo de Apertura 2018 está entrando ya en la recta final, y si bien el VAR será fundamental para esta fase del certamen, mi mayor deseo es que se mantenga su aplicación en la Liguilla por el título, que se considera como un torneo distinto y que en nuestro futbol adquiere una trascendencia especial, tanto, que es justo en la Liguilla donde se ven los mejores partidos, regularmente.

El VAR, siempre lo he dicho, aporta justicia deportiva, y ese es un elemento que no podemos darnos el lujo de dejar de lado, aunque, claro está, también es fundamental que en la parte humana no haya fallas.

Por lo pronto, me parece que en el futbol mexicano se acaba de dar un buen paso para el desarrollo de nuestro deporte, especialmente cuando tanto hemos hablado de la necesidad de impulsar el desarrollo de la Liga Mexicana, su comercialización y su internacionalización.

Espero que nuestros federativos se abran de manera total y permitan que se copien a todos niveles los ejemplos de las ligas más poderosas del mundo, esas que se dan el lujo de contar con las mejores figuras del planeta y que incluso se preparan para jugar partidos de la Liga fuera de su país.

Sí, el VAR es un primer paso, pero falta mucho por andar en este futbol nuestro al que tanto daño han hecho los directivos que sólo ven por sus intereses, que únicamente se preocupan por la parte económica, pero que no ven por el desarrollo deportivo, por la detección de nuevas figuras y por el impulso para que cada vez más futbolistas mexicanos jueguen en las mejores ligas del mundo.

Cuando se tomen en cuenta todos estos factores y se actúe en consecuencia, empezaremos a ver los resultados. Así que no podemos perder la objetividad y pensar que por la simple implementación del VAR ya entramos al primer mundo a nivel futbolístico. Nos falta mucho camino por andar. Lamentablemente, nuestro futbol se encuentra estancado y no veo para cuándo lo puedan sacar adelante. Bien por el VAR, pero todavía estamos muy lejos…

¡Que te lo digo yo!