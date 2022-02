ONU sin posibilidades de garantizar la paz

A poco más de cien años después de la que fue calificada como la Gran Guerra o primera Guerra Mundial, hoy vemos con preocupación que estamos inversos en un conflicto (Ucrania-Rusia) que podría derivar en un tercer enfrentamiento bélico en el que también pudieran involucrarse las principales naciones del mundo.

Pese a que lo largo de estos años no se ha desatado un enfrentamiento de estas dimensiones, sí se han registrado “pequeñas guerras” a lo largo del mundo que, aunque no sumen aquellos casi 10 millones de muertos, sí prueban que la paz tan ansiada no es siquiera una posibilidad cercana.

Basta mencionar que desde 1945 hasta 2011 se registraron 10,5 millones de muertos en batalla, sólo contando las bajas militares.

Y es que, si bien el siglo XX supuso un progreso tecnológico sin precedentes para la humanidad, también estuvo marcado por conflictos armados a lo largo y ancho del planeta.

La lista es extensa: Siria, Sur Sudán, República Centroafricana, Nigeria, República Democrática del Congo, Afganistán, Pakistán, Irak, incluso México, debido a la cifra astronómica de víctimas que la violencia de los cárteles de la droga se cobra cada año, aunque no sea considerada una guerra en el sentido técnico del término.

Sin embargo, al analizar los números se comprueba que hoy hay menos guerras de las que solían librarse en el siglo XX: en 1990, fruto de la desintegración del bloque soviético, se contabilizaron 50 guerras en el mundo; mientras que en 2013 hubo 32, con un repunte en 2011 con 37 debido al estallido de la Primavera Árabe.

Tras la Segunda Guerra Mundial que, por cierto, cobró 50 millones de vidas, se crearon organismos como la Sociedad de Naciones en 1919 y las Naciones Unidas, en 1945, justo después de las dos guerras mundiales, pero no han significado mucho más que buenos propósitos y grandes palabras.

También, en 1949 nació la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), primero conformada por 10 países que se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos y ahora suma a poco menos de 30.

Hoy en día a pesar de que la ONU, es la única instancia que legítimamente puede hablar en nombre de la comunidad internacional, no tiene los medios para garantizar la paz porque no hay voluntad política por parte de los estados que la integran para cumplir esa labor de mediación o de concientización para la construcción de la paz permanente.

Y la muestra la tenemos ahora con el conflicto entre Ucrania y Rusia en el que, lamentablemente, los miembros de la ONU no pudieron hacer nada para detener a Rusia en su invasión a Ucrania.

Por lo que Estados Unidos, el grupo de los siete y la Unión Europea anunciaron medidas sancionatorias a fin de aislar al Kremlin.

Durante la reunión virtual a puerta cerrada de los líderes del G7 (Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos), se acordó imponer paquetes de sanciones que serán "devastadoras" para Rusia tras invadir Ucrania, dijo el presidente estadounidense, Joe Biden.

El G7 condenó la invasión rusa a Ucrania, país al que prometen "apoyo y solidaridad inquebrantables” al tiempo que consideraron que "el presidente Putin ha devuelto la guerra al continente europeo y se ha situado así en el lugar erróneo de la historia".

Además, se declararon listos para actuar en caso de perturbaciones del mercado energético.

Al margen, de las sanciones de las siete potencias industriales a Moscú, lo cierto es que a Putin no le han importado éstas, pues basta mencionar que, si bien han pegado en su economía, lo cierto es que hasta ahora no le han significado mucho, pues tan sólo la pandemia le ha salido tres veces más cara.

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES PERJUDICADOS?

Los especialistas recuerdan que, durante la Primera Guerra Mundial, moría un 19% de la población civil, mientras que en los conflictos actuales el porcentaje puede ascender a un 90%, pero independientemente de la pérdida de vidas y la crisis humanitaria por la separación de familias, lo cierto es que todos perdemos.

Lo refleja el alza en los precios del petróleo y del gas, la caída en las bolsas de valores y en el tipo de cambio, lo que, sin duda, acarreará grandes problemas en materia inflacionaria y retrasará la recuperación económica mundial ya de por sí dañada por la pandemia.

Así que desde este espacio nos sumamos a las voces de importantes líderes del mundo y el Papa Francisco , para que se encuentre una solución pacífica a este conflicto.









--

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx