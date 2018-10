Opción por los jóvenes

VER.- Continúa en Roma el Sínodo sobre los jóvenes, después de la emotiva canonización del papa Pablo VI, del arzobispo mártir de El Salvador, Oscar Arnulfo Romero, de dos sacerdotes, dos religiosas y de un joven de 19 años.

Son ejemplos preclaros de santidad, que brillan en contraste con los vergonzosos delitos de clérigos contra menores. Somos una Iglesia santa y pecadora, siempre necesitada de conversión, pero no podemos esconder o minusvalorar a los innumerables santos que adornan nuestra Iglesia, sólo por los inocultables pecados de fieles y jerarquías.

El Sínodo continúa con múltiples intervenciones, tanto en los pequeños grupos por idiomas, como en las sesiones plenarias. Una primera parte se dedicó a una visión panorámica de la realidad juvenil; la segunda parte se centra en reflexionar, a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio eclesial, qué implica ser joven desde la fe y cuan importante es el discernimiento vocacional. En la última parte, se harán propuestas de acción pastoral.

En el Cuaderno de trabajo, se agregan otras características de la situación que vive la juventud hoy: “Hay una especie de inversión en la relación entre generaciones: en la actualidad con frecuencia los adultos toman a los jóvenes como referencia para el propio estilo de vida, en el marco de una cultura global dominada por un énfasis individualista sobre el propio yo. No nos faltan sólo adultos en la fe. Nos faltan adultos a plenitud. Los adultos no están interesados en transmitir los valores fundamentales de la existencia a las generaciones más jóvenes, que sienten a los adultos más como competidores que como posibles aliados. La relación con los coetáneos, a menudo también en grupos más o menos estructurados, ofrece la oportunidad de fortalecer roles sociales y relacionales en un contexto donde uno no es evaluado ni juzgado”.

PENSAR

La preocupación pastoral de la Iglesia no es moda del presente. En la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Puebla, México, en enero de 1979, se creó la expresión: Opción preferencial por los jóvenes, que se ha mantenido en las Conferencias de Santo Domingo y de Aparecida. Se empieza con esta afirmación fundamental: “Presentar a los jóvenes el Cristo vivo, como único Salvador, para que, evangelizados, evangelicen y contribuyan, con una respuesta de amor a Cristo, a la liberación integral del hombre y de la sociedad, llevando una vida de comunión y participación” (DP 1166).

ACTUAR

Que esto no se quede en documentos, en palabras y buenas intenciones, depende de nosotros. Que los frutos del presente Sínodo no se evaporen con el tiempo, depende de nosotros.

Obispo Emérito de San Cristobal de las Casas