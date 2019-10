¿Operativo fallido? Dudas

En relación con los sucesos de la semana pasada en Culiacán surgen a mi juicio tres dudas. Primera: el secretario de la Defensa Nacional lo mismo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reconocen que los integrantes del operativo no calcularon la capacidad de respuesta de Loera y de su gente, por lo que hubo que suspender aquél. Segunda: el Presidente de la República aprobó lo anterior. Tercera: Trump felicita por teléfono a López Obrador expresándole su solidaridad por los hechos de violencia en Culiacán. Además el Presidente de la República admite que hay una orden provisional de detención para extraditar a Loera a los Estados Unidos (¿la llevaban consigo o no en el momento del operativo quienes lo estaban realizando?).

Así mismo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que el gobierno de México seguirá combatiendo al crimen organizado “pero bajo sus propios términos y sin utilizar la fuerza pública”. “Nadie quiere la guerra, pero eso no significa que no se va a combatir a los grupos criminales, significa que se van a combatir en nuestros propios términos. No se va a utilizar la fuerza pública para reprimir sino que será utilizada para salvaguardar la vida de la población”.

Ahora bien, todo indica que se trató de un operativo fallido, no calculado. Lo que aducen los llamados por la Constitución servidores públicos -mejor funcionarios- puede ser válido, explicable y hasta aceptable de cierta manera; pero se debió calcular antes de los hechos, lo que evidentemente no pasó. Nadie quiere la guerra, aunque ello no implica renunciar a la coerción propia de un Estado de Derecho, es decir, a la llamada fuerza pública. ¿Cuáles son los términos con los que se va a combatir a los criminales? ¿Son equivalentes a utilizar esa fuerza sólo para salvaguardar la vida de la población, incluso dejando que el criminal huya o escape? Y aquí acoto que en tal contexto es muy extraña la felicitación de Trump por los hechos de violencia en Culiacán.

¿Felicita porque no se le ha entregado al que solicita extraditar? ¿O bien ya sabe que a su tiempo se lo entregarán? Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, ha dicho que ningún operativo de alta envergadura se organiza con un libro de texto en la mano, que siempre se improvisa, pero ahora hay que analizar si las fuerzas federales contaron con apoyo táctico, aéreo y cibernético para emprender la captura de un capo de la droga en Sinaloa. Esto es cierto en principio, pero condicionado a si en el caso hubo ese apoyo. Y puesto que no lo hubo se afirma la idea del operativo fallido. Mi conclusión me descubre un panorama confuso e incierto.

Comparto totalmente que la captura de un delincuente no justifica matar a inocentes. Por eso la confusión e incertidumbre se deben substituir por una nueva y urgente renovación de las leyes, e incluso de la propia Constitución, que permitan enfrentar la criminalidad con medios adecuados, respetando garantías y derechos; renovación que sea una fiel intérprete de la Justicia manifestada en el Derecho. No se le puede pedir ni reclamar al gobierno que con instrumentos legales inadecuados cumpla con su función de velar por la paz, tranquilidad y seguridad de los mexicanos. En consecuencia, insisto, urge una renovación de leyes de lo cual ya he escrito en otros artículos; porque a mi ver hubo en el caso un operativo fallido llevado a cabo sobre un pantanoso terreno legal.

Sígueme en Twitter:@RaulCarranca

Y Facebook: www.facebook.com/despacho.raulcarranca