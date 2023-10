Oportunidad de retomar el crecimiento

Por José Romero





Para comprender esta ambición, es esencial recordar la historia económica de México. Entre 1940 y 1970, el Producto Interno Bruto del país experimentó un impresionante crecimiento anual promedio del 6.36%, con un aumento en el ingreso per cápita del 3.18%. En ese período, solo se necesitaban 23 años para duplicar el ingreso per cápita. Este logro se debió en parte a una sólida disciplina fiscal y una baja inflación. La estrategia económica predominante en ese momento se centraba en la sustitución de importaciones.

Sin embargo, a medida que pasaron los años, se evidenciaron deficiencias en este modelo debido a la falta de exportaciones. Como respuesta, se crearon instituciones como el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y se promulgaron leyes para fomentar la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, así como para impulsar la ciencia, tecnología e innovación. Lamentablemente, durante los dos sexenios comprendidos entre 1970 y 1982, en lugar de realizar los cambios necesarios, se expandió el gasto público en forma desmesurada y México se sumió en la crisis de la deuda, coincidiendo con la aparición del neoliberalismo como tendencia global.

A partir de 1983, se iniciaron las llamadas reformas estructurales, que incluyeron la privatización de activos públicos, pero sin lograr expandir el crecimiento. Las autoridades económicas se dieron cuenta de que la expansión del gasto público generaba déficits en la cuenta corriente y, sin suficientes reservas internacionales, esta expansión conducía a ciclos de devaluación, inflación y fuga de capitales. Por lo tanto, se consideró que la única vía viable para el crecimiento era atraer IED, ya que el endeudamiento adicional no era una opción.

El Tratado de Libre Comercio, se diseñó principalmente para crear condiciones atractivas que fomentaran la IED, más que para lograr mayor comercio. México ya había reducido significativamente sus aranceles con su entrada al GATT en 1986 y las exportaciones manufactureras ingresaban a Estados Unidos bajo el régimen de maquila y el Sistema Generalizado de Preferencias. En este contexto, el nombre "Tratado de Libre Comercio" resulta engañoso.

Para atraer la IED, se eliminaron requisitos de asociación con empresarios mexicanos, se flexibilizaron las restricciones de contenido nacional en las exportaciones y se les otorgó trato “nacional”, dificultando con esto la implementación de políticas enfocadas en empresas mexicanas. También se otorgaron amplias ventajas a las empresas extranjeras para proteger sus derechos de propiedad intelectual, y las entidades federativas compitieron entre sí para ofrecer condiciones cada vez más atractivas.

Pero ni siquiera con estas medidas se logró expandir el crecimiento, de 1994 aa 2022, el crecimiento promedio anual del PIB fue de 1.76% promedio anual, con un incremento en el ingreso per cápita del 0.43%. A esta tasa, se requieren aproximadamente 94 años para duplicar el ingreso per cápita.

El estancamiento se debe principalmente a la falta de un sólido sector manufacturero de origen mexicano, ya que empresas extranjeras dominan este sector. El crecimiento de un país depende básicamente de la innovación y si este sector está en manos de extranjeras el país no innova y por lo tanto no crece. En México, en la industria automotriz, no existe ninguna empresa armadora mexicana, y solo seis de las 30 principales empresas de autopartes son mexicanas. En la industria electrónica, solo una empresa es de origen mexicano, y en maquinaria y equipo, únicamente dos.

La falta de un robusto sector manufacturero de origen mexicano ha limitado la capacidad del país para innovar significativamente. Las empresas extranjeras tienden a no invertir en investigación y desarrollo en México, ya que sus sistemas de innovación y cadenas de suministro están en otros países. Motivar a los empresarios mexicanos a participar en la manufactura requiere incentivos, dadas las considerables inversiones y riesgos involucrados. Sin apoyo gubernamental, los empresarios mexicanos se centran en actividades no comerciables, especulativas o proyectos de construcción pública.

La falta de una política industrial que fomente el crecimiento del sector manufacturero mexicano ha resultado en un crecimiento económico limitado. Aunque la entrada de más IED debido al Nearshoring puede generar empleos formales y elevar las rentas de las naves industriales en la frontera, es improbable que conduzca a aumentos significativos en los salarios, especialmente cuando una gran parte de la fuerza laboral trabaja en la informalidad. Tampoco, es de esperarse, lograr mayores ingresos fiscales o avances sustanciales en innovación.

Para lograr un crecimiento económico sostenible, México necesita desarrollar una sólida política industrial centrada en el fomento de un sector manufacturero de origen mexicano. Además, se deben reconsiderar ciertos aspectos de los tratados de libre comercio, como el TLCAN y el TMEC, que actualmente limitan la capacidad del país para alcanzar este objetivo. Esto podría incluir la reintroducción de requisitos de asociación con empresas nacionales y la posibilidad de otorgar apoyos a empresas mexicanas sin temor a represalias por prácticas desleales de comercio por parte de Estados Unidos. Sin estas medidas, los beneficios para México seguirán siendo limitados, y será un desafío monumental sacar a miles de mexicanos de la pobreza. Si seguimos aplicando las mismas políticas es difícil esperar resultados diferentes.