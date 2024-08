Otra del pode judicial, antes de la reforma, sale de prisión Mario Marín, ex gobernador de Puebla

Después de dos años prófugo de la justicia, el tres de febrero de 2021 el ex gobernador de Puebla Mario Plutarco Marín Torres conocido como el “Gober precioso”, fue detenido en el Estado de Guerrero, por la Fiscalía General de la República y llevado al Centro de Readaptación Social debido a una orden de aprehensión por el delito de detención ilegal y actos de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho luego de destapar una red de pornografía y prostitución infantil a través de su libro Los demonios del edén.

Como parte de las medidas preventivas relacionadas con el Covid-19, al día siguiente de su detención Mario Marín solicitó arresto domiciliario, mismo que fue negado por el juez Gerardo Vázquez Morales del Estado de Quintana Roo y esa misma tarde regresó al reclusorio de Cancún.

Sin embargo, el pasado diez de agosto, tras permanecer tres años y medio en prisión preventiva, según Aracely Andrade, abogada de la periodista Lydia Cacho, Mario Marín Torres recibió la noticia de la jueza segunda de distrito en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, de contar con el privilegio de pasar a prisión domiciliaria.

Por supuesto que la abogada Aracely Andrade en su entrevista expresó que “la periodista no está conforme con el fallo, ya que el ex gobernador tiene el dinero, el poder y las influencias para evadir la justicia”, por lo que a la brevedad presentará un recurso de apelación. Al término de una audiencia virtual realizada desde Cancún la abogada de Lydia Cacho fue entrevistada y dijo que “la juzgadora decidió el cambio de medida cautelar” y anticipó que tras este fallo el ex gobernador en las próximas horas será extraído del penal de Almoloya de Juárez y será trasladado a su casa en Puebla”.

En la misma entrevista mencionó que la Jueza Ortuño Suárez impuso a Marín Torres una fianza únicamente de cien mil pesos, tiene prohibido salir de la ciudad y del país, así como acercarse o comunicarse con los otros involucrados por el mismo proceso; le retuvieron su visa y pasaporte, tendrá vigilancia en su domicilio particular de Puebla y se le colocará un brazalete electrónico para localizarlo.

La comunicadora Lydia Cacho, autora del libro “Los demonios del edén” publicó en la red social X: En este momento estamos en audiencia, la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez nos ha dicho que va a liberar a Mario Marín, que no amerita prisión preventiva por sus delitos.

Lydia Cacho exclamó que el ex mandatario no ha sido indultado; no obstante, considera que es un preso peligroso para los suyos sobre todo si lo liberan justo en la recta final de su proceso por tortura. A como se ha venido conduciendo el poder judicial no es difícil entender que una vez más hace de las suyas para defender a los suyos, políticos del viejo régimen que se mueven en torno a la impunidad que sigue teniendo una relación estrecha con la oligarquía dentro del poder judicial, por eso es importante que se apruebe y ponga en marcha la reforma al Poder judicial, propuesta por nuestro actual Presidente de la República.