Otra vez más la reforma educativa

Una vez más la reforma educativa es el tema que está en la mesa porque el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un memorándum a las secretarías de Educación, Hacienda y Gobernación para anular la reforma que se aprobó el sexenio anterior. Un memorándum con escaso sustento jurídico y que envía el mandatario que no tiene las facultades en la materia para cancelar una ley constitucional.

El mandatario ha hablado en distintas ocasiones de la importancia que la educación tiene para su gobierno. Desde campaña fue pilar en su comunicación el tema educativo, incluso tuvo acercamientos con muchos maestros, incluidos los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes lo apoyaron en su camino hacia la presidencia y hoy lo acusan de no cumplir su palabra.

Hoy el Gobierno Federal y los legisladores mantiene una batalla con la CNTE, una batalla que no han querido solucionar porque parece que no tienen la capacidad de tomar una decisión sobre la reforma educativa. El gobierno ha sido claro en que el control de las plazas no correrá a cargo del Sindicato y el Sindicato ha sido claro que no permitirán que le quiten ese control. Sin embargo, Morena y el Presidente pueden, con su mayoría, aprobar lo que consideren necesario, es ilógico que en vez de ello se haga una maniobra jurídica sobre la reforma anterior cuando lo único que tienen que hacer legislar lo que consideren mejor.

Es imposible encontrar un punto medio entre las posturas de los involucrados, pero el gobierno tiene la obligación de mantenerse y de hacer lo que le corresponde. Seguramente la CNTE y el SNTE van a presionar de la manera que saben para que no se apruebe la ley, habrá amenazas y bloqueos, eso lo sabe el gobierno, a pesar de ello, no pueden hacerse echarse para atrás, no debería.

El tiempo sigue su marcha, por ahora el periodo ordinario de sesiones se ve prácticamente perdido, es muy poco probable que en un periodo extraordinario se apruebe la reforma y todo indica que será hasta el siguiente cuando regrese la discusión, sin bien nos va. Probablemente se reunirá el mandatario con los maestros de la coordinadora, les dirá que la reforma de Peña Nieto no existe más, posiblemente llegarán a algunos acuerdos, pero en lo esencial será un diálogo de sordos, hay una gran discrepancia, en el control de las plazas.

Parece que en la batalla la CNTE va ganando, el gobierno ha doblado las manos y es absolutamente improbable que el memorándum enviado cambié en algo la posición de la Coordinadora. La señal es mala y lejos de dar certeza y tranquilidad preocupa que el mandatario con todo y su mayoría en las Cámaras no se atrevan a decidir. Lejos de eso, con la decisión tomada esta semana se les ve temerosos y sin capacidad para tomar decisiones, a pesar de las mayorías, a pesar de las promesas y de las horas que le dedica el mandatario al tema educativo.

La educación es uno de los grandes temas del país, AMLO lo sabe y en ese sentido es urgente que dejé de lado las maniobras jurídicas y políticas, en vez de ello, encamine todos los esfuerzos para concretar de una vez por todas, la reforma educativa que necesita el país. Porque ya no hay tiempo, ese desde hace mucho que se consumió.