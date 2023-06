Otro ataque contra la salud de las mujeres

Otro ataque contra la Salud Pública de Mujeres y personas en situación de riesgo o vulnerabilidad se inscribió este 1 de junio pasado desde el Diario Oficial de la Federación al ser derogadas 35 Normas Oficiales Mexicanas que obligaban su atención desde la Secretaría de Salud.

La Norma Oficial Mexicana NOM no son una ocurrencia; las NOMs coadyuvan a la concreción de las políticas públicas a favor de derechos y obligaciones de gobernados y gobernantes respectivamente. Es, como lo dice su nomenclatura, una norma que deriva de una Ley o un Tratado, es la respuesta a la exigencia de facilitar, publicitar e informar la ruta para que la Autoridad administrativa aplique una política pública de manera especifica. Es un mecanismo para garantizar la gobernanza eficiente y eficaz; su objeto son las personas que engrosan las estadísticas de preocupación, según sea la materia que le caracterice.

Sin embargo a este gobierno le molesta toda la coadyuvancia a favor de concretar los derechos de las mexicanas y mexicanos. Hoy la embestida está inscrita en el Diario Oficial de la Federación para la modificación del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metodología y Normalización, y derogar diversas Normas que refieren a diversas Secretarías, entre ellas, la Secretaría de Salud respecto de las cuales el subsecretario López-Gatell en su carácter de presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud, ya salió a justificar la desaparición de 35 Normas que tienen que ver con la prevención y control de diversas enfermedades.

Entre las NOM que derogan están las inscritas para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna; salud en materia alimentaria; para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, promoción de la salud escolar, prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus; hipertensión arterial sistémica; de la tuberculosis, lepra, manejo y tratamiento del cólera, infecciones de transmisión sexual, de las adicciones, para la atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica; osteoporosis, menopausia, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama; salud del niño, para la asistencia social; a adultos y adultas mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad; de prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.

López-Gatell, quien es el responsable de la gestión desastrosa de la pandemia del COVID-19 que propició la muerte de decenas de miles de personas que no debieron acontecer, dice que todas estas enfermedades y situaciones ya las atiende el sector salud y por lo tanto no son necesarias estas NOM. Inadmisible cuando el cáncer mamario sigue siendo un grave problema de salud que cobra la vida de muchas mujeres, lo mismo la diabetes; o los problemas de obesidad que afectan a niñas y niños. Ni hablar de las enfermedades que afectan a las mujeres como la menopausia y osteoporosis. Igual no importa el aumento de las ITS entre la juventud.

En un país donde cientos de miles de personas mueren por un deficiente servicio de salud pública no se debe permitir la desaparición de Normas que ayudan a elevar la calidad de asistencia médica y social. Es muy lamentable que para el Presidente López Obrador, todo gire en cómo junta dinero de la hacienda pública para el financiamiento de sus obras que están resultando en un desastre.

Defensora de derechos humanos