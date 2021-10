Otro país, con Dios

Hay quienes alegan mucho que somos un país con un Estado laico y que, por tanto, Dios nada tiene que ver en nuestras realidades sociales, políticas, educativas, culturales, económicas, deportivas, comunicacionales, etc. Quisieran que todo lo religioso se quedara encerrado en las sacristías y en los templos. Que, por ejemplo, en el caso del aborto y la eutanasia, la fe cristiana no interfiriera con lo que decidan las mujeres y las autoridades civiles, como si Dios no existiera, con frases como “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”… ¡No han descubierto a Dios! ¡No conocen a Jesucristo! Si lo conocieran en verdad, otras serían sus actitudes. Nuestro Dios quiere el bien y la felicidad de todos, y para ello nos enseña un camino, pero nos hizo libres; no nos coacciona. Es muy triste que legisladores que se dicen creyentes no tomen en cuenta los mandamientos de Dios, sino sólo sus propios intereses partidistas o las consignas del alto poder. En un país mayoritariamente creyente, parece que Dios está ausente en la vida pública oficial. Quisieran eliminar su nombre hasta del himno nacional.

Por otro lado, contrasta que muchos narcotraficantes, extorsionadores, ladrones, asesinos, secuestradores, lenones, corruptos, etc., se consideren creyentes en Dios y devotos de la Virgen María y de los Santos. Algunos traen un escapulario, una medalla o una cruz, e incluso piden sacramentos para sus hijos; sin embargo, sus comportamientos son totalmente contrarios a la verdadera fe. Como el caso del jefe de una banda de estafadores que, dizque muy devoto de la Virgen, cuando entra al templo a rezarle, dos de sus pistoleros están a la puerta, con armas largas, para que nadie lo interrumpa, y otros dos a la entrada del atrio. ¿Qué sentido tiene su religiosidad? ¿Es válida esta forma de vivir su fe? Si adherirse a Dios implica guardar sus mandamientos, que se centran en el amor a El y a los prójimos, y ese líder se dedica a perjudicar a medio mundo, su práctica religiosa no es la que a Dios le agrada, ni es benéfica para la sociedad. Quien de veras cree en Dios, se esfuerza por darle a El su lugar y hace el bien a los demás, nunca el mal.

Aunque, según el censo 2020, en nuestro país somos mayoría los que nos consideramos seguidores de Jesús, sin embargo, crece el número de quienes se declaran creyentes que van por la libre, sin adscripción a una determinada confesión. Lo más preocupante es que aumentan los que se dicen sin religión. Y a muchos les es más cómodo y fácil sentirse dioses, ser ellos el criterio último y definitivo de sus decisiones y actitudes; hacen a un lado a sus padres, a las autoridades, a los maestros y la experiencia de la historia. Entre ellos, hay gente buena y constructiva, porque su conciencia les orienta hacia el bien, y eso es signo oculto de que son hijos de Dios, que es amor, aunque no lo reconozcan. Si nos unimos, hay esperanza de que nuestra patria mejore.

PENSAR

El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli tutti, dice: “Cabe reconocer que entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos” (275).

ACTUAR

Los creyentes en Dios, esforcémonos por ser obedientes a sus mandatos, y por tanto, respetuosos de los demás, preocupados solidariamente por quienes sufren, comprometidos en que nuestra patria camine por sendas de justicia y de paz, de progreso y bienestar para todos. Evitemos cuanto les cause algún mal y llevemos la delantera en ser buenos ciudadanos, hermanos de todos.