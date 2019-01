Otros hacen germinar algodón en la Luna

El mundo no se detiene, eso es un hecho, al igual que hay personas, instituciones y naciones que tampoco lo hacen, no se quedan a esperar que otros reflexionen, “descubran el agua tibia o el hilo negro” y finalmente se decidan a hacer algo. La vida es corta y mientras muchos parecen darse cuenta de ello y hacer algo para aprovecharla, muchos simplemente piensan en dejarla pasar.

La sonda espacial Chang’e 4 llevó a cabo de esta forma un experimento diseñado por la Universidad Chongqing, trasladando además a nuestro satélite natural una serie de semillas que serán objeto del mismo tipo de experimento, en el que ya se adelantó el algodón, del que la sonda ya envió imágenes de los primeros brotes conseguidos en la Luna.

Experimentos de este perfil, pueden ser los primeros pasos en la idea de la creación futura de algún tipo de habitación de vida terrestre en el satélite y ¿por qué no? En otros destinos dentro del sistema solar, como el planeta Marte, que pese a estar a una mucho mayor distancia, presenta mejores condiciones para la vida.

En definitiva, necesitamos que el diálogo público en México sea un verdadero hecho y no una colección de ocurrencias. Requerimos de infraestructura de plena competencia a nivel mundial y no una pequeña colección de esenciales terminales aéreas sobre las que hasta el momento no hay planes, ni garantías de que puedan operar plenamente con los aviones de las más sobresalientes líneas aéreas internacionales. Requerimos hacer uso de las más sofisticadas tecnologías para dar seguridad a nuestros ductos de gasolina y no limitarnos a que no pueden robar combustibles, ni éstos no circulan.

Llevemos la discusión a un plano constructivo y realicemos lo que México requiere para progresar y para ser un actor plenamente competitivo dentro del panorama económico y tecnológico del mundo, porque de lo contrario, no sólo dejaremos de avanzar, perderemos aquello que hemos conseguido.