Oye, José, eres muy necio

Primero de septiembre del año 2000. La sesión solemne en la Cámara de Diputados esperaba a Vicente Fox quien rendiría protesta como Presidente de la República. Además de diputados y senadores, los principales líderes y presidentes del mundo asistieron al evento.

En uno de los palcos, estoico, contemplaba el acto simbólico el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Junto a él se encontraba el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Decidí retirarme de mi curul y continué la sesión junto a Fidel para entregarle una carta invitación a recibir el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas; me dijo que lo contemplaría, pero no aseguró su visita.

Recuerdo haber notado un tono de suspicacia en su respuesta, el comandante tenía una gran experiencia política - era un animal político - y para ese momento ya sabía que no habría un buen trato por parte del gobierno entrante de México hacia Cuba. Cuando el comandante llegó a México, existían grandes esperanzas del pueblo cubano para armonizar las relaciones entre México, Cuba y eventualmente Estados Unidos. Pero todo quedó en grandes expectativas, la realidad es que Vicente Fox implementó una línea completamente opuesta.

Obstinado, decidí ir a visitarlo al lugar en donde se hospedaría más tarde, según la información de otros compañeros legisladores; el Hotel Presidente Intercontinental de Polanco. El único dato que tenía es que estaba hospedado en este lugar, pero no sabía ni en qué habitación ni como abordaría al personal de la gerencia para poder hablar con el comandante. Mientras pensaba en el modo de conseguir una audiencia, justo a la entrada del hotel, el comandante iba saliendo. Como si el destino revolucionario nos juntara, lo abordé inmediatamente. Al saludarlo, insistí en la importancia y el gusto que nos daría recibirlo en nuestro estado Zacatecas. “Presidente, nosotros lo vamos a recibir con mucho gusto, con mucho cariño en la plaza principal del Estado con mucha gente”. Después de escucharme, me vio de frente, soltó una pequeña sonrisa y me dijo “Oye, José, eres muy Necio”. Con respeto le respondí “Comandante, eso lo aprendimos de usted. Usted con 12 gentes hizo una Revolución”.

Entonces Fidel me respondió “Si yo no puedo ir a Zacatecas, entonces que Zacatecas vaya a Cuba. Pero quiero que vayan sobre todo los jóvenes del Estado”. Y así fue, dos años más tarde, organizamos la visita a Cuba. El comandante envió a nuestro estado un avión B747 para ir a visitarlo a la isla. Fuimos a visitarlo jóvenes de la UAZ, jóvenes campesinas y campesinos, el Consejo Universitario, el Rector de nuestra Universidad e incluso el Gobernador del Estado, Ricardo Monreal.

Nos recibió en el Palacio de Convenciones de La Habana donde sesionó el Consejo Universitario y de manos del Rector Rogelio Cárdenas Hernández, le fue entregado el Doctorado Honoris Causa de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas.

Hoy a 94 años de su nacimiento, recuerdo al comandante Fidel con mucho cariño, pero sobre todo con un profundo respeto y admiración por el legado de lucha que nos enseñó. Él, mejor que nadie conocía el significado de la palabra Necio; él es el gran necio de quien habla Silvio Rodríguez. Fue una gran dicha que El Necio me llamara necio.

Será que la necedad parió conmigo

La necedad de lo que hoy resulta necio

La necedad de asumir al enemigo

La necedad de vivir sin tener precio

El Necio. Silvio Rodríguez.









Senador por Morena