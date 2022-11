Pagar por algo que es “gratis”

Por Jacqueline Peña Benítez, Universidad Iberoamericana





La semana pasada, Elon Musk twitteaba que “tienes aquello por lo que pagas”, en medio de las diversas polémicas sobre su reciente adquisición de Twitter. Esta declaración suscitó una serie de respuestas y ávidas discusiones en dicha red social, donde a juzgar por las opiniones que siguieron a esta publicación, prevalece un sentido preocupante por el futuro de la plataforma y el uso gratuito de la misma.

Sin embargo, hasta este momento no parece que haya mucho qué temer, dado que la controversial normativa sobre el pago de ocho dólares al mes (USD) aplicaría solamente para aquellos usuarios con una cuenta verificada que deseen conservar su “palomita azul”.

Aun así, y a propósito del tema, me gustaría traer a la mesa una discusión que ha estado presente desde hace varios años en el contexto de la regulación de las plataformas, cuando las redes sociodigitales comenzaban a tener un auge importante y algunos críticos ya anticipaban el panorama al que ahora nos enfrentamos. ¿La premisa? Comenzar a pagar por el uso de redes y otros servicios digitales como forma de mejorar la experiencia dentro de estos espacios.

De entrada, la idea de pagar por algo que hasta ahora ha sido “gratis”, provoca un inmediato rechazo para las personas que utilizan estas plataformas y es incluso vista como una amenaza a la libertad de expresión, al libre acceso, e incluso a la propia democracia, como no dudó en apuntar la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez en días pasados. No obstante, y como ya ha sido expuesto ampliamente en documentales como “El dilema de las redes sociales”, la gratuidad de las redes no existe como tal.

Contrario a esta idea, es evidente que todo aquello que nos aparece como “libre” o “gratuito” tiene siempre un costo que alguien absorbe de alguna forma. En este caso, somos nosotros quienes durante todo este tiempo hemos estado pagando con nuestros datos, mismos que son el combustible que mantiene el negocio de las redes sociales y que, además, son utilizados —léase vendidos y traficados— con fines comerciales y hasta políticos.

Ante esta problemática, el filósofo y crítico de la tecnología, Jaron Lanier, propone la instauración de un nuevo modelo de negocios para las redes sociales. Poniendo como ejemplo el caso de Netflix y las plataformas de vídeo streaming, Lanier explica que ahí donde parecía poco probable que las personas quisieran pagar por un servicio extra para ver televisión, una vez que lo hicieron, en consecuencia éste mejoró: ofrecía un catálogo cada vez más amplio, libre de anuncios y disponible bajo demanda. Es decir, el usuario gozaba de ciertas ventajas gracias a aquello por lo que pagaba.

En la misma línea, pagar por el uso de redes sociales traería como consecuencia que nuestros datos personales y de navegación dejaran de ser nuestra moneda de cambio para poder usarlas. Asimismo, el modelo de negocio que funciona a partir de los anuncios y la llamada “economía de la atención” perdería protagonismo, derivando entonces en un entorno digital mucho menos enfocado en influir en nuestras actividades on y offline, nuestro comportamiento y por supuesto, nuestros hábitos de consumo.

Otra de las declaraciones que fue relevante dentro de la discusión de estos últimos días fue la reacción del autor estadounidense Stephen King, quien no sólo se manifestaba rotundamente en contra del pago por su insignia de autenticidad, sino que, en su opinión, es la plataforma quien debería pagarle a él por utilizarla. Con posiciones tanto a favor como en contra al respecto, siguiendo a Lanier, habría posibilidades de que un modelo como el que King sugiere fueran viables en un futuro a mediano plazo, donde a partir de una nueva ética-proyecto denominada “Dignidad de datos”, al decidir ceder tus datos para potencializar algoritmos, motores de búsqueda y diseño de anuncios, podrías obtener ganancias.

Esto se lograría a partir de una nueva economía: una aparentemente más justa, donde el servicio de la plataforma se sostendría por el pago de suscripción de los usuarios, mientras que el resto de las transacciones de datos, productos, etcétera, sería un intercambio consensuado entre todos los participantes de dichas relaciones, quienes podrían negociar el valor de su información, condicionar los límites de sus usos y obtener una remuneración por ello.

Lo anterior implica un total cambio de paradigma que, sin tener que renunciar al papel de Silicon Valley y las empresas de tecnología, busca dotar de mayor agencia a los usuarios. En ese sentido, cuando Musk continúa twitteando consignas como “Poder para la gente”, podríamos pensar que, si sus intenciones coinciden con lo que he planteado a lo largo de este artículo, podríamos estar presenciando la transición hacia un modelo de redes sociales destinado esencialmente a la comunicación entre usuarios, sin mediaciones desconocidas que lo único que buscan es manipular el comportamiento de las personas, generando polarización, intolerancia y consumo extremo y acrítico.

En todo caso, es difícil creer que la mente millonaria de Musk tiene tan buenas intenciones como las mencionadas aquí. Otras posibilidades serían que, en este capitalismo de la vigilancia, no sólo se nos continúe observando y capitalizando a partir de nuestra información, sino además hacernos pagar para ser partícipes de dicha usurpación.

Hasta ahora, recalco que nada de esto es un hecho aun, pero de ser así, nos tocaría presenciar un hito —positivo o negativo— que cambiaría la dinámica de las redes sociales como las conocemos.

¿Pagarías por usar tus redes sociales a cambio de dejar de ser el producto que se comercializa dentro de ellas? ¿Confiarías en Musk si en el futuro planteara un proyecto así?

Lo demás sólo el tiempo lo dirá…