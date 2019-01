Palabras de Cicerón

1.-Mi pariente Quinto Tuberón te ha denunciado hoy, César, un nuevo crimen y no oído antes: que Quinto Ligario estuvo en África; y lo mismo se ha atrevido a confesar el inteligente Cayo Pansa, confiado quizá en la amistad que os une. Así es que no sé a dónde volverme. Pues yo había venido preparado a abusar de tu ignorancia para salvar a un hombre desgraciado, ya que esto tú no lo sabías por ti mismo y no lo podías saber por ningún otro. Pero, puesto que la diligencia del enemigo ha descubierto lo que estaba oculto, creo que hay que confesarlo, sobre todo ya que, por culpa de mi amigo Pansa, ha dejado de ser un secreto, y dejando de lado cualquier discusión, no me queda más remedio que recurrir a tu misericordia, gracias a la cual se han salvado tantos cuando te pidieron no la absolución de una culpa sino el perdón de una equivocación.



2.-Por tanto, Tuberón tienes lo que más puede desear un acusador, un reo confeso, pero que confiesa que estuvo en el mismo campo en que tú estuviste y lo mismo tu padre, hombre digno de todos los elogios. Así pues, es preciso que, antes de acusar a Quinto Ligario, confeséis vuestra propia culpa. Quinto Ligario, cuando aún no había ningún indicio de la guerra, marchó a África como prefecto de Cayo Considio; mostró sus cualidades en esa legación tanto a los ciudadanos romanos como a los aliados. (…)Y así, Ligario, después de negarse en vano durante mucho tiempo, aceptó de mala gana el gobierno de la provincia; y la gobernó de tal forma en tiempo de paz, que tanto los ciudadanos como los aliados apreciaron su integridad y su honestidad.

3.-La guerra estalló tan de repente que los que estaban en África se dieron cuenta de que se estaba luchando aun antes de que oyeran que iba a estallar.

4.-Al saberse esto, unos, llevados por una pasión desenfrenada y, otros, arrastrados por miedo de su seguridad y después por sus compromisos, andaban buscando a un jefe, cuando Ligario, que deseaba volver a Roma y que ardía en deseos de reunirse con su familia, no quiso mezclarse en nada. Entretanto, Publio Atio Varo llegó a Útica, pues había sido pretor de África; inmediatamente todos se agruparon en torno a él. Y éste, llevado por una ambición desenfrenada, se hizo cargo del mando, si mando puede llamarse a aquello que se entregaba no en virtud de un acto de autoridad pública, sino por los gritos de una multitud ignorante. Por eso, Ligario, que había evitado todo este asunto, descansó un poco con la llegada de Varo.

5.-Hasta aquí, César, Quinto Ligario está libre de culpa. Salió de Roma, no para hacer la guerra, pero incluso sin tener la más mínima sospecha de que iba a estallar; marchó como legado en tiempo de paz, y se portó de tal manera en la más pacífica de las provincias, que le convenía que todo siguiera en paz. Su salida de Roma no debe ofenderte. ¿Acaso te puede ofender el que permaneciera en África? Mucho menos. Su marcha no tuvo una intención deshonesta, pero su permanencia tuvo una necesidad incluso honesta. (…) Hasta ahora, César, no encuentras en Quinto Ligario ninguna hostilidad hacia ti: te ruego que examines con qué fidelidad defiendo su causa: descubre tú la mía. ¡Oh clemencia admirable digna de la estima y del reconocimiento de todos, de las letras y de las artes! Marco Cicerón sostiene en tu misma presencia que otro tuvo sus mismas ideas y no teme a tus pensamientos secretos ni lo que puedas pensar de él al oírle hablar así de otro.

6.-En esos términos hacía el abogado Cicerón la defensa ante César del militar Quinto Ligario, a quien su enemigo había acusado ante el dictador de traición. Tenerlo presente no estorba.

camilo@kawage.com