PAN: Perfume de mujer

Hay un hecho muy refrescante en la vida política del país que está sucediendo en Acción Nacional pero que está pasando desapercibido. Se trata de la irrupción en el escenario partidista de tres líderes, guerreras y luchadoras como pocas, que pueden dar a esta institución política y a la vida pública una nueva vitalidad. No son mujeres que tengan sus cargos por algún padrinazgo político u obtenido desde la comodidad burocrática.

En primer lugar, tenemos a la hoy Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua Maru Campos Galván, una mujer que contra viento y marea consiguió ganar las elecciones en su Estado por un amplio margen contra su más cercano competidor, un morenista cercano al Presidente de la República. Pero esa no fue su mayor dificultad, Maru fue atacada vilmente por su correligionario el anterior gobernador Javier Corral. Este personaje trató de inculparla en actos delictivos para frenar su carrera política. Maru no se arredró, sino que es muy al contrario enfrentó al mismo tiempo una campaña electoral y las demandas judiciales. En ambos frentes salió airosa demostrando la injusticia de qué fue objeto y su gran capacidad. A pesar de su juventud, Maru Campos tiene amplia experiencia legislativa a nivel federal y local, así como en la administración pública por haber sido Presidenta Municipal de Chihuahua en dos ocasiones. Hoy Maru Campos es uno de los más importantes activos del PAN para lo que pueda ofrecerse en el 24.

El cuadro más valioso y auténtico que tiene Acción Nacional en el Senado es Kenia López Rabadán, una mujer que viene de la cultura del esfuerzo, producto de la escuela pública. Kenia se ha distinguido en esta legislación por sus puntuales e inteligentes debates en casos como el desastre del sistema de salud en México y el fraude cometido en el nombramiento de la Presidenta de la CNDH. Recientemente, con un programa semanal, que transmite en sus redes sociales, denuncia las mentiras del Presidente de la República. Este programa, ampliamente recomendable, fue el propio López Obrador quien lo motivó, al incluir en sus conferencias mañaneras una sección de “quién es quién en las mentiras” cuando todos sabemos que el mandatario diariamente pronuncia por lo menos 88 falacias. La senadora López Rabadán hace un esfuerzo extraordinario por sintetizar las principales mentiras de AMLO. Lo hace usando su investidura como Senadora de la República, desde el Poder Legislativo confrontando al Poder Ejecutivo. Kenia cuenta con una gran experiencia en cargos de partido a nivel local y nacional, así como legislativa en la Asamblea de la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados Federal y ahora en el Senado, es hoy la mejor opción para la Jefatura de Gobierno en CDMX.

Para fortuna del PAN, aparece como candidata a presidir dicho Instituto Político la Diputada Adriana Dávila Fernández. Un auténtico tanque de oxígeno para la Organización Política fundada por Gómez Morín, debido a que sus últimas dirigencias se han caracterizado por privilegiar intereses personales con prácticas burocráticas anquilosadas. Para nadie es un secreto la crisis por la que atraviesa el PAN, que es visto como lejano de los sufrimientos del pueblo, conservador y muchas veces elitista. Como nunca éste Partido tiene la necesidad de mostrar a la sociedad una nueva forma de hacer política, con liderazgos frescos y confiables.

Adriana ha sido guerrera desde la infancia, proveniente de una familia de muy escasos recursos, de padres humildes y trabajadores. Para Adriana nada ha sido regalado, cada espacio se lo ha ganado a base de esfuerzo. Sus posiciones siempre feministas, han estado orientadas a la defensa de trata de personas. Logró que el agresivo Fernández Noroña le diera una disculpa pública por violencia de género. Ha sido candidata a gobernadora, senadora y diputada federal dos veces, también ha pasado por la administración pública en diversas dependencias federales.

De las personas que han manifestado su interés por dirigir Acción Nacional la que cuenta con las mejores credenciales para ganar el favor de la sociedad es sin duda Adriana. ¿Quién mejor que ella para un México en donde las demandas de las mujeres no son escuchadas y cada día crecen más? ¿Qué más convincente de que el PAN deja atrás sus filias conservadoras, que una mujer con el origen y trayectoria de Dávila Fernández? ¿Qué más conveniente a la democracia interna del partido, que el triunfo de una mujer que ha salido a recabar las firmas de la militancia valiente y sin romper, por las vías jurídicas, denuncia las prácticas inequitativas de la actual Jefatura del Partido?. Pero más allá, ¿quién mejor que una mujer, como ella, para enfrentar a un Presidente como AMLO que no soporta la crítica, menos cuando es de una mujer y que paradójicamente, planea dejar a cargo de su 4T a otra mujer, Claudia Sheinbaum, que no le cuestione nada?.

Acción Nacional tiene en sus mujeres las mejores cartas para acercarse a una ciudadanía incrédula, cansada de liderazgos mesiánicos y de posiciones extremistas. Ojalá que no triunfen los intereses de siempre y les cierren el paso porque al hacerlo, estarán cavando su propia tumba, privando a la sociedad de las verdaderas opciones que se necesitan, y de paso dejaran que continúe un régimen que está destruyendo al país.





*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.