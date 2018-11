Panel internacional para la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 ministros que duran 15 años en el cargo. El Ministro José Ramón Cossío Díaz, una de las mentes más brillantes que ha visto la Corte, deja el cargo este noviembre. Así, es inminente que el Presidente de la República envíe una terna de tres personas al Senado de la República para que se designe de éstas un o una Ministra.

Miembros de la sociedad civil han impulsado la creación de un panel internacional de expertos para supervisar la terna, el proceso ante el Senado y la designación de la Ministra o el Ministro. Los integrantes del panel son: el doctor Carlos Ayala Corao quien fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La maestra Macarena Saéz tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y diversas publicaciones al respecto. Por último, la doctora Catalina Botero quien fue la relatora de Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana y es decana de la Faultad de Derecho de los Andes.

El panel de expertos internacionales trata de garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia en el proceso de designación del -o- de la ministra. Este esfuerzo lleva en subtexto que el trámite para nombrar integrantes de la Corte ha sido opaco e insastifactorio en los últimos años. Las cartas académicas, de los miembros del panel, son implecables. La trayectoria laboral es envidiable. Por último, los integrantes del panel no ejercen la abogacía ni viven en México y, por ello, son ajenos a las inercias políticas, distantes de los problemas gremiales y están lejanos de nuestras lógicas intitucionales.

La intervención del panel independiente no está institucionalizada ni en diálogo con los actores políticos que tomaran la decisión. Esto tiene sus pros y sus contras. Por un lado, se garantiza que no se ejerzan presiones sobre sus miembros. Por el otro, no tenemos garantías que su dictamen o sus propuestas tengan eco en la clase política. Nuestros gobernantes deberían ser más receptivos ante voces autorizadas y nosotros podríamos ser más vocales al respecto. La participación en estos temas es fundamental.

La existencia del panel independiente va a generar muchas reflexiones y diálogos sobre nuestros procesos constitucionales. La sociedad civil está obligada a hacernos complices a todos en este ejercicio, por ello, la difusión, el intercambio de ideas y el diálogo es fundamental. La desinganción de personas para ocupar un lugar en la Suprema Corte cada vez despierta mayor interés y movilización de la sociedad.

Doctor en Derecho

@jangulonobara