Panorama de amenazas cibernéticas para los usuarios este 2023 

El panorama de amenazas a los consumidores cambia constantemente. Si bien los riesgos siguen siendo los mismos (phishing, estafas, malware, etc.), los señuelos que utilizan los estafadores y las tácticas que emplean varían bastante según la época del año, las nuevas tecnologías y temas de coyuntura. Por ello, resulta fundamental que los usuarios de Internet sepan cuáles serán las amenazas más populares en este 2023.

Analistas de Kaspersky presentaron las predicciones y reportes analíticos sobre los cambios clave en el mundo de la ciberseguridad y que impactarán a los usuarios en este año, con el fin de que conozcan cuáles son las tendencias que los ciberdelincuentes buscan explotar: el robo de criptomonedas en el sector de los videojuegos, el fraude en las suscripciones de streaming y gaming, y la explotación de las aplicaciones de salud mental ganarán relevancia durante este año.

El segmento de los videojuegos es uno de los favoritos de los ciberdelincuentes para obtener ganancias; sin embargo, este año, es probable que se registren nuevas tendencias: los artículos online, los créditos y el dinero serán objetivos prioritarios de los atacantes para robar las cuentas. También se esperan nuevas tácticas centradas en la reventa y robo de monedas virtuales, así como un aumento en las suscripciones fraudulentas a los servicios de suscripción de las consolas de juego más famosas.

El sector del entretenimiento se mantendrá como una de las fuentes que seguirá generando ingresos para los cibercriminales. Recordemos que, de cara a los estrenos de series y películas más esperados, los delincuentes generan sitios falsos que ofrecen avances de los estrenos o bien, acceso a los mismos, pero se trata de enlaces fraudulentos que son el inicio de una estafa. Euphoria, The Mandalorian, The Idol, Barbie y The Last of Us son solo algunas de las novedades que podrían usarse de cebo para estafar a los usuarios.

En el ámbito educativo también se encienden algunas alarmas, pues la digitalización en todos los niveles escolares provocará un incremento en los delitos cibernéticos: troyanos que imitan las plataformas educativas online, páginas de phishing asociadas a servicios de videoconferencia y el robo de credenciales LMS (Learning Management System).

Finalmente, el sector de las aplicaciones de salud también estará en la mira de los estafadores: los especialistas prevén que las apps de salud mental se utilizarán para realizar ataques basados en la ingeniería social y consideran que es muy probable que se registren ataques dirigidos que comprometan datos de las víctimas. Si a esto se añade la información recopilada por dispositivos de RV (Realidad Virtual), como expresiones faciales o movimientos de los ojos, las fugas de datos pueden ser desastrosas.

Este panorama puede modificarse en cualquier momento y la lista de riesgos seguramente se incrementará conforme avance el 2023, pues recordemos que los ciberdelincuentes se adaptan rápidamente a las nuevas tendencias y trabajan sin descanso para inventar nuevos fraudes que les permitan sacar provecho de los descuidos que tenemos los usuarios.

Pasos sencillos como comprobar la autenticidad de los sitios web, elegir un programa que proteja tus contraseñas para acceder a un monedero digital seguro (en el caso de los gamers que realizan transacciones con criptomonedas), verificar qué datos compartimos con las apps de salud y contar con una solución que nos proteja de amenazas como el phishing o el malware, nos ayudarán a redoblar precauciones en este 2023.