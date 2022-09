Paquete Económico 2023. Algunos apuntes 

Por Ricardo Gallegos

Una vez publicados los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2023, como es típico a estas alturas surgen más dudas que respuestas. Las verdaderas implicaciones van más allá de si es una estimación optimista o si este cálculo haría que la calificación de México pueda verse amenazada el próximo año, con las consecuencias que esto conlleva.

Los aspectos más importantes que destacaría son, en primer lugar, que no se está considerando una reforma fiscal que ya estaba medianamente anunciada al inicio de la administración. Vamos por la misma fórmula: cobrar de una manera más eficiente y coercitiva a nuestra misma base de contribuyentes sin modificar impuestos. Esta estrategia hasta hoy ha dado buenos réditos, pero se desgasta rápidamente, especialmente si consideramos que probablemente ya no habría tantos grandes deudores, que habrá elecciones importantes en Estado de México y Coahuila, y que con una inflación que no cede no pareciera un timing para modificar impuestos.

El segundo apunte sería hacia dónde se dirige, o en este caso, se mantienen los recursos presupuestales federales. Un aspecto esencial en este tema es que los proyectos insignia que faltan por concluirse tienen una especial atención en el presupuesto; pero si lo analizamos por dependencias, son 11 de ellas son las que crecerían a doble dígito: Turismo, Medio ambiente, Bienestar, Agricultura, Gobernación, INE, COFECE, SEDATU, SCT, Hacienda y el INAI, alguna de las cuales sufrieron importantes recortes al inicio de la administración.

El tercer apunte se refiere hacia el espacio fiscal. Esto, en mi opinión, constituye uno de los principales riesgos en el mediano-largo plazo. Hay dos grandes rubros en este proyecto de presupuesto de egresos, a los cuales se les destina aproximadamente un 9% del PIB: el pago a las pensiones y el servicio de deuda.

Ambos temas representan gastos ineludibles, el primero de ellos demográficamente hablando es un gasto que año con año seguirá creciendo y es probablemente uno de los temas más delicados en las finanzas públicas mundiales. Si bien su manejo probablemente se vea cada vez más insostenible por la manera en que estamos organizados, también es cierto que será un tema que se heredará a las siguientes administraciones. Para agravar un poco más el asunto, este gasto en pensiones se refiere a la parte federal; todo esto no considera el mismo fenómeno que se observa en la parte de estados y municipios, donde muchos de los organismos estatales están ya sin suficiencia actuarial y reciben recursos extraordinarios, gastos que pudieran haberse utilizado (de haberse previsto) en por ejemplo obra pública o bienes y servicios.

En el caso del servicio de la deuda, a pesar de los números estimados en términos de crecimiento y tasa de inflación, se ve complicado que estas estimaciones se puedan cumplir; por esto, el servicio de la deuda representará una carga onerosa en el muy corto plazo, lo que nos lleva al espacio fiscal, para dar otra medida de magnitud: este 9% del PIB, que tan solo abarca estos dos conceptos, implica aproximadamente el 60% de los Ingresos Tributarios, por lo que el margen de acción cada vez se estrecha más, y solo queda o bien presupuestar con este aparente “optimismo” un mayor endeudamiento, o bien una recaudación más agresiva, acompañada de una reducción drástica en el gasto, lo cual después de los recortes experimentados rozaría en una inoperatividad en ciertas áreas, lo cual ciertamente encierra importantes riesgos.

El próximo año será, al igual que este que está terminando, un año complejo desde el contexto macroeconómico; ya veremos cómo la política económica y monetaria se va adaptando a esta cambiante realidad. Al tiempo.