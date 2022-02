¿Para qué sirven las declaraciones patrimoniales?

Hace 30 años presenté, por primera vez, una declaración patrimonial. Entré a trabajar a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, donde, sin importar el puesto, todos los empleados de confianza debíamos llenar un formulario explicando nuestros ingresos y nuestros bienes.

A lo largo de mi vida, a pesar de que no siempre he trabajado en el sector público, hice decenas de declaraciones de situación patrimonial y cinco declaraciones de conflicto de interés. En abril de este año presentaré la que espero sea mi última declaración, esta vez de conclusión del encargo. Me estoy proponiendo no volver al sector público.

En estos 30 años, la corrupción no ha disminuido, así que la declaración no es muy relevante en su combate. Tiene sentido establecer controles y requerir declaraciones a los servidores públicos, pero en tanto no haya una sanción grave que perseguir, las declaraciones carecen de relevancia. Los hechos de los últimos días, los posibles conflictos de interés en torno a uno de los hijos del presidente, han generado la sensación equivocada de que es necesario conocer la situación patrimonial de toda figura pública y esto es absurdo.

Un servidor público recibe la confianza del Estado, lo que indirectamente lo hace depositario de la confianza de la ciudadanía. Al asumir el cargo, se toma una responsabilidad que implica tanto el manejo de recursos como de atribuciones de carácter público. Ambas situaciones pueden conducir al enriquecimiento ilícito.

La declaración de situación patrimonial siempre tiene algún grado de subjetividad ¿Debo declarar las millas de las aerolíneas o los puntos del supermercado? La declaración no tiene sentido como mecanismo de publicidad de los bienes de los servidores públicos, sólo alcanza una razón de ser cuando se le ve como garantía de que los bienes no crecieron de forma extraordinaria durante el desempeño de la función.

A lo largo de los años hemos visto declaraciones patrimoniales de altos funcionarios que incluyen bienes que fueron donados por terceros. Eso incluye al presidente Enrique Peña al iniciar su gestión. ¿Por qué no hubo consecuencias? Porque el instrumento sólo busca garantizar que el crecimiento en el valor del total de propiedades sea congruente con el ejercicio de la función.

Ahora que desde el púlpito presidencial se arenga en contra de la “prensa conservadora” y se acusa a los periodistas de obedecer a intereses privados, vale la pena recordar que, en primer lugar, no es de interés público el estado que guardan las propiedades de los reporteros que escriben sobre el presidente o su familia. La venta de publicidad de un medio al gobierno seguiría sin hacer relevante la información privada sobre los reporteros. Al contrario, el quehacer del periodista no puede ser vulnerado desde el poder, porque ello tiene como propósito callarlo.

No es de interés público conocer cuánto gana un periodista, porque no es un gestor de recursos o atribuciones de carácter público. La declaración es relevante no por quien declara, sino por el posible manejo de recursos o funciones del Estado.