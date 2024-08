¿Para qué Universidad Crítica?

Empezar a escribir una columna sobre educación para los diversos medios de Organización Editorial Mexicana implica una gran responsabilidad a la vez de que es necesario explicar qué podrá encontrar aquí, amable lector y lectora.

En primer lugar, podrá leer opiniones sobre las diversas acciones que los gobiernos y las sociedades proponen y ponen en práctica para tratar de resolver los problemas educativos del país. La inequitativa e injusta distribución del conocimiento entre las personas más desfavorecidas, la baja calidad educativa en todos los sectores serán temas prioritarios, así como la mala gestión que han producido las burocracias en nuestras escuelas, bachilleratos y universidades públicas del país.

Segundo, estas opiniones tratarán de ser fundadas, críticas y abiertas a la refutación. No se trata de imponer posturas, lisonjear alguna causa política o ideológica ni mucho menos quedar bien con algún personaje. Se trata de comprender, por medio de los argumentos, la realidad y el acontecer educativo del país. El diálogo razonado es cada vez más necesario en un país que parece carcomerse por la polarización política, la conveniencia mediática, y la violencia en cualquiera de sus formas.

Esta columna adopta el nombre de “Universidad Crítica” en primer lugar porque es en la universidad donde trabajo como profesor y en segundo, porque concibo la crítica como el “motor” por el cual las ideas y el “razonamiento público” emergen y sobreviven. La crítica es uno de los códigos con que los académicos operamos y ofrecer opiniones bajo este principio posibilita la comunicación entre nuestras universidades públicas y la sociedad en general, logrando con ello una vinculación más estrecha gracias a la labor periodística.

Tercero, usted también podrá conocer puntos de vista sobre la coyuntura educativa en el ámbito nacional e internacional. Una de las maneras más razonables para entender los problemas educativos de México es mirar hacia afuera. “Ojo que no mira más allá no ayuda al pie”, cantaría Silvio Rodríguez. Para resolver entonces la problemática educativa que enfrentan millones de niñas, niños, jóvenes, madres y padres de familia, maestras y maestros y autoridades educativas es necesario desarrollar una perspectiva global. Enfrentamos más problemas comunes en el sector educativo de lo que imaginamos. La pregunta central es por qué algunos países, estados, municipios o comunidades lo hacen mejor que otras. Para avanzar, hay que compararnos y actuar distinto.

En esta columna usted también encontrará ciertas “digresiones” que espero disculpen pues “soy mexicano”, como diría Octavio Paz. Las diversas manifestaciones del arte y la cultura me atraen por motivo doble. Por un lado, son altamente disfrutables y por otro, nos encaminan a buenos debates públicos. Por ejemplo: “¿por escuchar corrido tumbado hay predisposiciones reales de los jóvenes hacia la violencia o sólo es reflejo de una preocupación sin evidencia de la gente mayor?”

Desde hace tiempo, he sostenido públicamente que la “cultura educa” en la medida que no busca moralizar, sino hacernos conocer por la vía sensible y la “imaginación narrativa” (Nussbaum). Al transmitir la “emoción sin obstáculos” (Woolf), los artistas enriquecen nuestro mundo real, logran adelantarse a los hechos y combaten la “dictadura de los comportamientos fijos”, en palabras de Carlos Monsiváis.

Iniciemos entonces y aprendamos unos de los otros. Se trata de una columna sobre temas educativos y culturales que busca desplegar una interlocución constante y continua, así como la acción reflexiva. Espero con ustedes lograrlo.