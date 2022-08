Paralelismos totalitarios 

Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. Este breve texto se antojaría una sentencia de la praxis política de Andrés Manuel López Obrador; pero no, el tratamiento a los adversarios que ahí se apunta es nada menos que de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda que acompañó a Adolph Hitler en toda la oscura trayectoria del nazismo alemán. El texto es citado en la extraordinaria novela histórica Últimos días en Berlín, de la escritora española Paloma Sánchez Garnica. El parecido con el ideario de AMLO sugeriría que en política es cierta la afirmación según la cual los extremos de los fundamentalismos se encuentran y adoptan prácticas similares. Hace más de 80 años el nacionalsocialismo arrobó a buena parte de la opinión pública germana y adquirió aceptación y popularidad.

Desde su llegada al poder, como el propagandista Goebbels López Obrador ha buscado reunir en una sola categoría, sin diferencias ni matices a quienes considera sus adversarios y los culpa por igual bajo un denominador común: conservadores, corruptos empeñados en mantener sus privilegios del pasado. Después de casi cuatro años de gobierno el presidente López Obrador carga sobre enemigos impersonales, simplemente llamados conservadores, las responsabilidades de todo lo que ocurre en el país. Que la mayoría del territorio nacional esté dominada por la delincuencia organizada con dolorosos ejemplos como los de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y ahora Chihuahua y Baja California, es culpa de los conservadores; que el avance incontenible del crimen organizado cause alarma en la población es producto, según López Obrador, de una campaña de los conservadores, sus enemigos, para exagerar los hechos de terrorismo que a ritmo impresionante crecen en el país; que desde el extranjero, particularmente en Estados Unidos haya advertencias para evitar viajes a las zonas más peligrosas de México es consecuencia, según López Obrador, de las acciones de los conservadores que alientan a los también adversarios de su gobierno en el exterior. Estados Unidos, afirma, financia a los grupos, obviamente conservadores que pretenden desestabilizar a su gobierno.

Los conservadores, que en la estrategia política de López Obrador se reúnen en un solo concepto, son una suma de enemigos como definió Joseph Goebbels, el estratega de la comunicación política y la propaganda de Adolph Hitler. Hay otras semejanzas en los fines y los alcances de este concepto propagandístico que se advierten claramente en la política del nazismo, surgido en el primer tercio del siglo XX con Benito Mussolini en Italia y las prácticas de la actualidad. Como entonces, fijar la atención de la población en el concepto de un adversario al que hay que derrotar reditúa al gobierno de López Obrador popularidad, apoyo y aceptación de una buena parte de la población. Los tiempos de ahora no son los de antes, avanzan con mayor celeridad; momento llegará de la decepción y la pérdida total de la confianza por el incremento de los graves problemas que aquejan al país y que, contra lo que se dice, no son consecuencia del pasado sino producto de errores del presente que serán juzgados más temprano que tarde.

El instrumento principal en que se apoya la insistencia machacona de López Obrador en cargar todas las culpas a su adversario conservador es la base del lanzamiento de sus diarias conferencias de prensa en Palacio Nacional, que en realidad no son tales. No hay tema, no hay asunto que se aborde en las llamadas mañaneras en los que no esté presente el término conservadores, acompañado de otros como adversarios, enemigos y corruptos. Desde esa plataforma, López Obrador dice, repite cinco días a la semana exactamente lo que una parte de la opinión pública quiere escuchar. Ciertamente, la estrategia propagandística del presidente, como la de Goebbels hace cerca de 90 años aprovecha el desprestigio de gobiernos anteriores que se magnifican sin matices que admitieran lo bueno del pasado y las aportaciones de políticos y servidores públicos, que los hubo, no obstante que ahora se los haga aparecer como suma del enemigo conservador. Animado por los rendimientos de esa herramienta traducidos en una cierta popularidad, López Obrador anuncia su intención de extender las reuniones de seguridad y sus conferencias mañaneras a los sábados y seguramente a los días feriados de descanso obligatorio. Se completará así la configuración de otro rasgo que une al pasado nazi con el presente, que es la presencia de la figura de un jefe supremo que dicta agenda, tiempos y asuntos que fortalezcan su poder. Así nacen los totalitarismos, sean de derecha o quieran aparecer como de izquierda. Como todos los gobiernos y épocas de todos los países, lo que hoy es presente mañana será pasado y sometido al juicio de la historia. Inexorablemente ese momento llegará al gobierno de López Obrador. Junto con Hitler Joseph Goebbels se suicidó cuando la historia había comenzado el juicio a los horrores del nazi-fascismo alemán.

