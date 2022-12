Pasión futbolística 

“Ni modo, nos volvieron a eliminar”, dijo un amigo con una serenidad que no podía contrastar más con los gritos y manotazos que había estado dando apenas unos minutos antes cuando el árbitro anuló los goles mexicanos por estar en fuera de lugar. Al final, la selección mexicana ganó 2-1 a Arabia Saudita, pero quedó fuera de la Copa del Mundo. Antes del partido, la conversación con amigos y familiares había mantenido la firme convicción de que el equipo mexicano haría los goles necesarios para clasificarse sin depender de nadie; los más entusiastas incluso ya habían anticipado el planteamiento táctico para vencer al equipo francés –el más probable rival—en el cuarto partido. “¡Sí se puede!”.

En lo personal, la sorpresa más agradable antes del partido era que personas que normalmente tienen profundas diferencias en la forma en que ven y opinan sobre lo que pasa en México, compartían una enorme fe en nuestra selección nacional. Más allá de sus diferencias, todas ellas tenían “la camiseta puesta”, para rematar con la metáfora futbolística. Esto me recordó una entrevista que dio el escritor Juan Villoro hace un par de años para un programa deportivo en la TV de paga en la que decía que el ser humano no solo es un ser que habita el mundo de los hechos, sino también el de las ilusiones, que ayudan justamente a soportar los desencantos de la vida diaria. Señalaba también que el fútbol pertenece a esa parte donde las cosas muy buenas son posibles y cómo lo que une a la afición mexicana no es necesariamente el resultado, sino el gusto de estar juntos, de compartir y de reunirnos para festejar el partido. Y creo que en todo esto hay lecciones muy positivas que podríamos poner en práctica en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana.

En una investigación sobre pasiones futbolísticas realizada hace unos años por el Centro de Investigación en Temas Sociales de la Universidad de Oxford (The Social Issues Research Centre) en 18 países europeos con cerca de 2000 participantes, se concluye que las respuestas emocionales de la afición son mucho más complejas de lo que parece a simple vista. Si bien registran en algunos casos que la frustración puede llegar a derivar en conductas de agresión y violencia, sobre todo cuando se ha consumido mucho alcohol y ocurre una grave derrota, en general descubren aspectos positivos más allá de la oportunidad de dejarse llevar por la pasión y de usar el partido como momento catártico para liberar tensiones y malestares. Destaco cuatro que considero importante resaltar para nosotros en México.

Primero, el fútbol genera en la afición un sentimiento de pertenencia importante que se refleja en la identidad con la camiseta, las porras y el himno que se canta al inicio del partido. Pero también, me parece que esta noción de pertenencia tiene que ver con compartir una misión colectiva movida por la esperanza de que, sobre la cancha, es posible ganar. Y en esta fe, los mexicanos somos inigualables.

Segundo, el estudio destaca que, con el tiempo, se ha transitado de una afición predominantemente masculina (y blanca en el caso de Europa) a una en la que las mujeres, los inmigrantes y sus hijos son cada vez más visibles. Aunque, sin duda, en México todavía hay mucho trecho que recorrer para desasociar el machismo de los ámbitos futbolísticos, creo que también hemos comenzado a vivir esta mayor inclusión en donde las mujeres han ido dejando de ser “las esposas”, “las parejas” o “las hijas” de “los” aficionados para ganar un lugar como aficionadas –¡y como jugadoras! — por derecho propio.

Tercero, el estudio señala cómo el fútbol genera ciertos aprendizajes en la afición, tales como el manejo de la frustración tras las derrotas, algo inevitable al ser un deporte entre dos equipos. Este aspecto es fundamental en un mundo en donde muchas veces los contenidos en redes sociales nos presentan vidas y trayectorias aparentemente perfectas, exitosas, llenas de asertividad y triunfos, cuando la vida real siempre está llena de claroscuros.

Por último, el estudio enfatiza ese sentimiento de gozo que ocurre cuando el equipo logra los resultados esperados y está a la altura de lo que su afición espera de él. Sin embargo, yo añadiría junto con Villoro que, en el caso de la afición mexicana, ese gozo no se fundamenta solo en los resultados, sino en la posibilidad de estar juntos, reunidos, echando relajo mientras ocurre el juego.

Me parece que todos estos sentimientos de solidaridad, inclusión, empatía, y de compartir e ilusionarnos juntos también podría contener las semillas emocionales necesarias para imaginar y pensar entre todos un país mejor. ¿Ustedes qué creen?