Paz en Irlanda del Norte: lecciones para México

Por: Dra. Yael Siman

México tiene crecientes niveles de violencias. Diariamente, las noticias reportan acciones crueles por los carteles y los grupos delictivos en contra de migrantes, violencia sistemática hacia mujeres, y hostigamiento escolar. Las violencias del pasado y del presente provocan un sentido compartido de fatalismo y pasividad entre la ciudadanía. Sentimos que no podemos generar cambios profundos en entornos de ilegalidad, injusticia, vacíos de poder y un Estado débil. Hemos normalizado la violencia a tal grado que continuamos con nuestra vida cotidiana como si nada pasara, haciéndonos inmunes ante las “geografías nacionales del dolor”. En este complejo y difícil escenario, ¿qué medidas pueden tomarse para construir paz?

De acuerdo con la literatura sobre justicia transicional, depende en gran medida del contexto en el que se desarrolla el conflicto y la manera en que finaliza. Contextualizar históricamente es fundamental para crear una caja de herramientas adecuada y eficaz. En este sentido se torna crucial considerar el papel de las intervenciones educativas. Según señalan Karen Murphy y Tony Gallagher, las sociedades que experimentan episodios de violencia masiva pueden comprender las decisiones del presente cuando confrontan el pasado histórico. Enfocándose qué enseñar y cómo hacerlo.

El conflicto en Irlanda del norte fue civil-doméstico e internacional. En su centro están las relaciones entre dos comunidades -protestantes y católicos-, y las decisiones de actores externos: los gobiernos irlandés e inglés, y más tarde, Estados Unidos y la Unión Europea. En agosto de 1994, el ejército republicano irlandés anunció un cese al fuego después de 25 años de un conflicto armado. Los protagonistas se adjudicaron el triunfo, sin llegar a acuerdos sobre los orígenes del conflicto y las responsabilidades respectivas.

Entonces comenzó un proceso largo y lento de transición. En 1998, la firma de Good Friday Agreement/ Belfast creó una base política para la paz, generando nuevos equilibrios en instituciones políticas compartidas que legitimaron distintas identidades. Mediante el pluralismo cultural educativo se elaboraron relatos compartidos. Además, se hicieron esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales para reconocer las necesidades de las víctimas y las secuelas del trauma. La educación como herramienta de justicia transicional abrió vías concretas de paz en Irlanda del Norte. Existe la posibilidad de construir algo similar en México. En nuestro país, sin embargo, nos hemos brincado precisamente esa etapa, la de confrontar el pasado violento, quizás con ello sacrificando el activismo social ético amplio y la posibilidad de prevenir violencias posteriores. No obstante, la puerta no se ha cerrado por completo. Queda la posibilidad de confrontar nuestro pasado mediante evidencia histórica; la ponderación de distintas interpretaciones y su impacto en la realidad actual, el debate de temas difíciles y la activación del recuerdo; alentando con ello conexiones históricas y resonancias humanas entre pasado y presente.