PEF-2020, hacia una economía moral

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); señalan que las mujeres deben tener derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.



Así, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todas a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser electas mediante el sufragio universal libre y secreto que garantice la libre expresión de la voluntad del electorado.



Históricamente, las mujeres han sido objeto de ataques no sólo a su integridad personal, también con acciones discriminatorias, denostaciones públicas, en una palabra, todo tipo de violencia de género.



Por fortuna, en el ámbito político, hemos avanzado a partir de reformas

donde ha contribuido el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, que han permitido el reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y desde luego en la toma de conciencia.



En México la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipificaba la violencia política de género, por lo que era necesario llevar a cabo las reformas correspondientes para que las autoridades electorales puedan perseguir y sancionar a quien viole las leyes. La nueva normatividad entiende por violencia política de género “toda acción u omisión, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización”.



El jueves pasado, en el pleno de la Cámara de Diputados, aprobamos por unanimidad reformar siete leyes para tipificar y sancionar la violencia política de género: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mismas que fueron enviadas al Senado de la República.



Respecto de las sanciones podrán ser una disculpa pública, multas, pérdida de financiamiento público de hasta el 75%, disminución de tiempo de radio y televisión, negativa o cancelación del registro de las candidaturas, pérdida del registro como partido político y penas privativas de la libertad.



Cabe destacar que en la Cámara de Diputados se llevaron a cabo consultas a través del Parlamento Abierto, donde se escucharon opiniones y experiencias de académicos, especialistas, organizaciones civiles, integrantes de los poderes legislativo, federal y de las entidades federativas, del Poder Judicial, además de autoridades electorales y de la ciudadanía en general.



Esta reforma se suma a la reforma constitucional en materia de paridad en la integración de los poderes públicos y los organismos constitucionales autónomos, con la cual mujeres y hombres tendrán derecho de acceder a cargos de representación en igualdad de condiciones.



Al final, puedo decir que la aprobación de estos ordenamientos traerá importantes avances en el combate a de la violencia política de género, así como al pleno ejercicio libre de nuestros derechos políticos, a una cultura de respeto y a la atención de un gran número de casos de violencia política en razón de género, son muchos los casos donde se han violado los derechos políticos de las mujeres, ya sea al interior de los partidos políticos en que militan, como los procesos de selección de candidatos o de cargos de dirección partidista; el desarrollo de los procesos electorales; o bien, en ejercicio de sus funciones como representantes. El Segundo Informe de Violencia Política Contra las Mujeres en México 2019, indica que en el año 2018 se registraron al menos 237 agresiones contra mujeres por ejercer sus derechos político electorales, con un lamentable saldo de 23 mujeres asesinadas.



Con esta acción histórica, la tipificación de la violencia política de género, se contará con una herramienta para eliminar las barreras a la participación de las mujeres y el acceso a la toma de decisiones, con ello a un cambio de paradigmas.



El camino hacia la igualdad sustantiva no ha sido fácil, apenas en 1953 se reconoció a las mujeres el derecho a votar y ser votadas; y en 2018 por primera vez se alcanzó una integración paritaria de la Cámara de Diputados y el Senado. Seguiremos dando la lucha hasta lograr un país sin techo de cristal, donde ser mujer no sea sinónimo de desventaja



*Diputada Federal de Morena.