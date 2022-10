Peligroso desastre

Ni modo. En el lopezobradorismo será imposible que las fuerzas armadas regresen gradualmente a sus cuarteles. Todo indica, el Presidente siempre tuvo en mente usar a las fuerzas armadas; la verdad es que engañó a las organizaciones sociales y a quienes estaban inconformes por la corrupción. Repitió y repitió gobernaría para los pobres. El país es un desastre por donde se le mire, hay más pobres y cada vez, menos calles seguras.













Y cuando cambiemos este desastre, tengo esperanza que así sea, se tendrá que hacer una tarea titánica, para formar las corporaciones civiles, profesionales y especializadas que necesita nuestro país para contener al crimen organizado, haya justicia y se avizore la paz.













También ha sido un error involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones impropias al otorgarles obras públicas sin licitación, y peor ordenarles hacerse de la vista gorda, frente a las investigaciones que constatan la implicación de gobernadores cercanos al propio López Obrador, incluido el secretario de gobernación, con las mafias que tienen asolado al país. También es un indecoro que la estructura militar sea usada para mover a su familia por todo el mundo.













Toda esta información se está ventilando en los informes de SEDENA hackeados por “Guacamaya”. Poco a poco se van descifrando los seis terabytes y los 4 millones de correos electrónicos, y no se puede mas, ocultar lo que sucede en esta institución, la cual nunca ha sido posible investigarla. No se podrá ocultar que la gente sepa esta información que le muestra inconsecuente y demagogo, que miente cuando dice que no es igual, que está con el pueblo y no es corrupto. El que oculte su estado delicado de salud, es pecata minuta ante la evidencia de que dentro de la propia institución castrense, hay militares que proveen a las mafias de armamento de alto poder. Pero estas filtraciones ya del dominio público, y sin posibilidades de un control de daños, sólo enojará más al Presidente en el declive emocional de su cuarto año. Toda esta filtración correrá como cascada imparable, mientras se concreta la iniciativa del Presidente de que su Guardia Nacional militarizada, continúe hasta el 28.













Necesitamos una correlación de fuerzas políticas, civiles y sociales hacia el 24, que recuperen el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República. Necesitamos por lo tanto, tomarnos en serio convencer a la población que es posible la reconstrucción y la unidad, aunque AMLO se haya propuesto ponerle a la oposición todos los obstáculos para impedirlo.













Porque mientras estamos imbuidos en este clima de presión inaudita, López Obrador ha decidido, ya sin tapujos, correrse hacia el bloque de países cuya cabeza más visible es Vladimir Putin. México ha perdido la brújula de la imparcialidad. Hasta un niño o niña de primaria sabe que desde el espacio se conoce lo que pasa en el planeta, cómo están las selvas y océanos. También se usa para invadir la intimidad de las naciones. Nadie dude que a Rusia le interesa lo que pasa en nuestro país vecino y el continente. Sabemos también que Putin fanfarronea con armas nucleares Aún así, el Presidente de México celebra un acuerdo intergubernamental entre nuestro país y Rusia para la cooperación en la investigación del espacio y “el uso práctico de los sistemas y tecnologías espaciales con fines pacíficos”. No seamos ingenuos; estamos frente a un peligroso desastre.