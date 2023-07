PEMEX criminal impune

A principios de mes, la explosión de una plataforma de PEMEX volvió a atraer la luz sobre las malas condiciones de la infraestructura. Además de la pérdida de vidas humanas por el incendio, se difundieron imágenes satelitales por parte de personas científicas y organizaciones ambientalistas, evidenciando varios derrames sin que PEMEX lo haya reportado públicamente. Guillermo Tamburini, ingeniero e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y experto científico reconocido en el ámbito internacional por monitorear megaproyectos energéticos y sus consecuencias, quien estaba observando el incendio, fue uno de los primeros en lanzar la alerta y difundir pruebas impactantes del derrame en el mar que podría llegar a representar más de 467 metros cuadrados.

Frente al escándalo retomado por medios de comunicación nacionales e internacionales, PEMEX no avisó, no reaccionó. Desmintió y mintió sobre las cifras del desastre, que ya habían sido confirmadas por la UNAM. Si bien reconoció el hecho, solamente mencionó una pequeña fuga sin consecuencias para el medio ambiente. Frente a esta mentira de Estado solapada de manera irresponsable por el Presidente de la República, decenas de organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace, la Alianza Mexicana contra el Fracking, Iniciativa Climática de México, Nuestro Futuro, Conexiones Climáticas han insistido en la verdad y en exigir una respuesta contundente y real del Gobierno de México. De acuerdo con su comunicado basado en la poca información disponible, en los últimos 2 años la frecuencia de este tipo de incidentes en PEMEX aumentó de un 152%. Entre 2020 y 2022, la gravedad de los siniestros ha aumentado de un 126 % cuando la inversión para mantenimiento de instalaciones ha bajado un 49%.

Mientras comunidades, pescadores y la biodiversidad están siendo afectados, el Gobierno rechaza descaradamente la evidencia científica y aprovecha para seguir criminalizando y exponiendo a la sociedad civil ambientalista.

¿Qué esperar de una empresa paraestatal corrupta y de un Gobierno que hablan de “diesel ecológico” para el mal llamado Tren Maya? ¿Cuántos derrames más han ocurrido o ocurrirán sin que PEMEX lo señale? ¿Quiénes serán los responsables? ¿Cómo repararán el daño causado? ¿Qué harán con los costos irreversibles para el medio ambiente? ¿Por qué las instituciones de justicia ambiental no están actuando? ¿Cuál es el papel de la Secretaría del Medio Ambiente? ¿Qué hacer desde la ciudadanía con un Gobierno que violenta todos los días el Estado de Derecho, que viola la Ley en la impunidad y miente para engañar a la opinión pública gracias a la popularidad presidencial y su monopolio de la agenda mediática? ¿Por qué los demás partidos no reaccionan con más fuerza y no han activado mecanismos jurídicos nacionales e internacionales?

México sigue privilegiando como nunca el petróleo en la matriz energética nacional a pesar de la crisis climática, sin ninguna acción contundente o propuestas de campaña para impulsar la transición obligada frente a la emergencia y a los compromisos internacionales. Urge actuar con más potencia en colectivo contra estos criminales por su responsabilidad directa, su mentira u su omisión.