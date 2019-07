Pena contraria al verdadero derecho penal

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador lamentó la sentencia de cadena perpetua y 30 años adicionales que recibió este miércoles Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, alias “El Chapo”, por asociación delictuosa en la comisión de los delitos de homicidio y de narcotráfico, considerando a su vez que este castigo es "algo muy doloroso". Dicha sentencia añadió el Presidente la purgará Guzmán Loera en una CÁRCEL DURA, HOSTIL, INHUMANA; sí conmueve".

Lamentó también que se den este tipo de penas a quienes optan por los caminos apartados de la ley porque es algo doloroso no sólo para ellos sino para sus familiares. “Yo no quiero -dijo- que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra; yo soy idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad. Soy humanista, no le deseo el mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, lo cual es por cierto un principio bíblico y espero que esto ya no siga sucediendo; que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos, sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley".

En este sentido señaló que para disuadir a los jóvenes de inclinarse por esas vías se distribuirá la Cartilla Moral, inspirada en Alfonso Reyes, para promover valores; al igual que se "está trabajando para organizar un congreso y elaborar una constitución moral para seguir fortaleciendo nuestras culturas".

Ahora bien, las palabras del Presidente de la República, con las que coincido, deberían de ser recogidas inmediatamente por los legisladores de MORENA y por las autoridades encargadas en la Secretaría de Gobernación del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social para revisar la Constitución en su artículo 18, el Código Penal Federal, las leyes que de ella emanan y los reglamentos y disposiciones administrativas conducentes; invitando a que hagan lo similar a los Estados que componen la Federación y obviamente al gobierno de la Ciudad de México.

El hecho es que -evidente realidad y verdad- el Derecho Penal se halla en crisis en el mundo entero y en México donde se burla en un elevado índice el artículo 18. ¿Por qué? Porque, y en esto he insistido en repetidas ocasiones, no cumple con su función primordial ya que las penas privativas de la libertad son un rotundo fracaso que no frena o evita la creciente violencia ni la recuperación de los valores morales. La precedente afirmación es clara y contundente, y necio sería quien la negara. ¿Es, pues, venganza? Pero… una cosa es decirlo en el papel, en los libros, en las conferencias y por supuesto en el seno de la academia o difundirlo en la radio, en la televisión o en las redes sociales; y otra muy distinta poner las bases para remediarlo.

EN TAL VIRTUD YO CREO Y PROPONGO QUE URGE UN FORO NACIONAL PATROCINADO POR EL GOBIERNO Y CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DE OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCAIÓN SUPERIOR DEL PAÍS, invitando al mismo a centros de estudio, academias, institutos y demás organizaciones interesadas en la cuestión, PARA PROCEDER INMEDIATAMENTE A UN SERIO ANALISIS DE TAN DRAMÁTICA SITUACIÓN. Lo contrario es dejar que el Presidente de la República señale algo gravísimo y pasarlo por alto; y pasar por alto, igualmente, la creciente violencia ante los ojos atónitos del Derecho Penal y ciencias afines o similares.

