Pena descomunal

Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, ya fue sentenciado. Es de añadir que el gobierno de México autorizó la entrega del narcotraficante a los Estados Unidos con la condición de que no se le aplicara la pena de muerte, lo que se establece en el tratado sobre extradición firmado entre ambos países y en virtud de que México no tiene la pena capital en su catálogo constitucional y legal de sanciones.

Se acusa a Guzmán Loera de la comisión de delitos de la mayor gravedad: asociación para fabricar, importar y distribuir cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas; ser miembro de una organización criminal (que es prácticamente lo mismo); usar armas de fuego con fines criminales y como consecuencia de esto incurrir en el que se llama lavado de dinero. La sentencia determina que es culpable de haber cometido todos esos ilícitos que ameritan la pena de cadena perpetua -que con razón Maggiore equipara a la de muerte- y sin derecho a fianza; pena que se purgará en una cárcel de Colorado considerada la más segura del mundo, a prueba de fugas y que se ha sido descrita como “el infierno en vida para los reclusos”. Uno de los castigos más severos consiste en que Guzmán Loera no tendrá permitido mantener relaciones íntimas, ya que según las leyes de los Estados Unidos aquéllas no son un derecho de los presos. Su celda es de proporciones ínfimas y cuenta con lo más indispensable para sobrevivir en soledad, sin visitas de ningún género y encerrado en su celda con salidas al exterior en muy contadas excepciones.

Ahora bien, no me voy a referir aquí a la culpabilidad de Guzmán Loera, RECONOCIENDO POR SUPUESTO LA GRAVEDAD DE LOS DELITOS QUE SE LE HAN IMPUTADO Y PROBADO y dejando aparte la apelación que con todo derecho interpondrá su defensa. LO RELEVANTE A MI JUICIO ES LA CLASE Y EL TIPO DE PENA, TRÁTESE INCLUSO DEL PEOR CRIMINAL DEL MUNDO. ¿Ha eso ha llegado el Derecho Penal en los Estados Unidos y, en realidad, en el mundo entero? ¿Esa es la función del Derecho Penal? ¿Hacer trizas la libertad, lo que se identifica plenamente con la venganza? ¿PENA TAN DESCOMUNAL PUEDE CALIFICARSE DE EJEMPLAR, DE ÚTIL, DE NECESARIA PARA LA SOCIEDAD? ¿Dónde queda lo más depurado del Derecho Penitenciario cuando habla de readaptación social del sentenciado, cual nuestro artículo 18 constitucional que en estricto rigor se aplica con muletas quebradizas? Una de las corrientes más profundas, orientadoras y con visión de futuro del Derecho Penal sostiene que el peor delincuente del mundo no ha perdido, por serlo, su condición humana. Claro, el humanismo penal tiene muy poco que ver con la sociedad de consumo, en extremo capitalista y devoradora de la misma libertad.

¿No lo que digo es, por ejemplo, el aliento de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y de su admirable Constitución firmada en Filadelfia? Castigar con esa extrema crueldad y desconocimiento de lo “mínimo humano” no es castigar sino vengarse con saña, ni es -repito- ejemplar. Probado está que sólo sirve para enardecer los ánimos. Y si ese fuera el fin del Derecho Penal, su función primordial, se impone revisarlos con urgencia; lo que llamo revisionismo penal. Porque si la “justicia” humana ha llegado a tales extremos ello pone en entredicho al mismo Derecho, a la ley y a los principios filosóficos de la Justicia. Joaquín Guzmán Loera merece castigo pero no una descarga de venganza que desconoce su humanidad. Merece una prisión educadora, reivindicadora de su espíritu, de su conciencia, y que lo haga “ver y entender”. Si no es así olvidémonos entonces de los grandes clásicos griegos y latinos (Platón -para quien “la pena es una medicina del alma”- y Aristóteles) que impulsaron e impulsan lo más depurado del pensamiento jurídico y filosófico occidental. Y no supongamos rescatar al mundo de un terrible mal que lo azota, promoviendo otro mal peor.

