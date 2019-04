Pensión sin retrasos ni recortes

El Programa de Pensión para Adultos Mayores, es uno de los rubros más importantes de los últimos años, considerando,, que el desamparo en el que viven las personas de más de 65 años ha precarizado sus condiciones de vida, de tal manera que no haya recurso económico que les alcance para vivir de forma digna.

En un balance realizado por el INEGI, sólo entre el 25 y 30% de la población económicamente activa cotiza ante alguna institución de seguridad social. Además, el ahorro que representa el 6.5% del salario, concluye en un retiro con un bajo 30% del salario que se percibía, que es insuficiente siquiera para sobrevivir.

Desde luego, la precarización laboral ha generado, principalmente, que las y los ciudadanos en lo último que se preocupen es en su retiro, máxime que muchas de esas personas tienen su fuente de trabajo en la informalidad. Esa situación ha concluido en adultos mayores que no pudieron cotizar para obtener una pensión, por lo que la Pensión para Adultos Mayores es una vía mínima para que ese sector de la población tenga recursos mínimos de subsistencia.

De acuerdo con datos de CONEVAL al 2018, la Pensión para Adultos Mayores tiene una cobertura de dos mil 458 municipios en las 32 entidades federativas, que en número de beneficiarios implica más de cinco millones de adultos mayores. Incluso en 2013 se redujo la edad de ingreso al programa, pasando de 70 a 65 años de edad, ya que se consideró un análisis de ingresos de las personas en ese rango de edad.

No existe discusión que el otorgar una pensión a adultos mayores es una política pública necesario y eficiente; aunque no es suficiente el recurso entregada dadas las carencias, sí significa un apoyo que se ha convertido en un medio indispensable para ese sector de la población, sin embargo, parece que las autoridades encargadas de este programa no han dimensionado la importancia de estos recursos.

Recientemente, los más de 500 mil beneficiarios de este programa en la Ciudad de México sufrieron un retraso en la entrega de su pensión, lo cual no ha sido resuelto por las autoridades encargadas del programa, bajo el argumento que se trata de un problema administrativo que se resolverá todavía en un par de meses más al menos.

Lo anterior adicional al hecho de que la edad para entregar la pensión se aumento de 65 a 68 años de edad. Ello a pesar de que en varias ocasiones se señaló la implicación que tenía para las personas de 65, 66 y 67 años, lo cual representaría una gran cantidad de personas que ya no tendrían su apoyo económico.