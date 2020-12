Perder la vida por vocación

Por David Blanc

En concordancia con el cierre del año más violento de la historia de México, hace algunos días ocurrieron una serie de eventos que reflejan otra faceta de la incapacidad gubernamental para brindar protección, incluso, a sus propios representantes. El 1 de diciembre, un convoy interceptó y asesinó al subdirector de la policía de Fresnillo, Zacatecas, mientras manejaba en la ciudad con su hermano. El 29 de noviembre, una mujer policía del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, fue acribillada afuera de su casa. Tan solo un día antes, en Caborca, Sonora, un policía de 23 años fue asesinado al salir de un restaurante. Y, el 25 de noviembre le dispararon al jefe de la policía municipal de Villacorzo, Chiapas, mientras cenaba en una casa. En menos de una semana asesinaron a cuatro policías municipales durante sus días de descanso.

Desafortunadamente, estos acontecimientos son parte de una cotidianeidad aceptada en el país. Acorde al conteo que realiza la organización Causa en Común, en lo que va del año han asesinado, al menos, a 502 policías; un promedio de más de un policía al día. Por si fuera poco, a pesar de estar en medio de una pandemia, este año ya superó la cifra anual más alta de policías asesinados (452 en 2018) y presenció el mes más violento del que se tiene registro para ejercer esta profesión. Sobre esto último, en junio se registraron 64 asesinatos, dando un promedio diario de más de dos policías. Estas cifras mensuales incluyen, además, algunos de los casos más impactantes del año: el asesinato de siete policías de Colima después de su desaparición; una emboscada que cobró la vida de cinco policías en Guerrero; y, el descubrimiento de cuatro cadáveres de policías en su patrulla en Tabasco.

Estos números dan cuenta del abandono que han sufrido las policías en el país: elementos asesinados durante sus días de descanso, desprotegidos; o bien, emboscados y abatidos durante sus labores, superados en números y armamento. Ante esto, las autoridades permanecen estancadas en la retórica e indignadas en la inmediatez, sin brindar soluciones al problema. No han implementado mecanismos de protección. Tampoco ha habido mejoras respecto a la capacitación y el equipamiento que reciben los policías, ni han aumentado sus salarios y prestaciones conforme a los evidentes riesgos.

Paradójicamente, la muerte de los elementos muchas veces representa el inicio, y no el fin, del calvario. El Estado mexicano no solo los desprotege, también abandona a sus familias al omitir el pago de prestaciones que les corresponden por ley. Este año, por ejemplo, viudas de policías de Sinaloa protestaron en repetidas ocasiones para exigir el pago de los seguros de vida; reclamaron que el gobierno estatal había prometido dárselos desde hace siete años. Asimismo, el año pasado, más de la mitad de las familias de los policías asesinados en Jalisco no recibieron su indemnización.

Contrario a cualquier lógica, en el mismo año que se registra el mayor número de policías asesinados, el gobierno federal, con flagrante indolencia, decide recortar los fondos para la seguridad, y eliminar el único subsidio que se otorgaba a policías municipales; corporaciones con el mayor número de asesinatos. Si con el poco dinero que había no los protegían ni pagaban sus prestaciones, ¿qué les espera en el futuro?

En México, ser policía implica ejercer una profesión que, como ninguna otra, enfrenta condiciones laborales indignas, maltrato social y un altísimo riesgo de ser asesinado. No queda clara la motivación para que arriesguen su vida para proteger y servir a la ciudadanía; y, aun así, miles de policías lo hacen cada día. Algo digno aún queda por reconocer en nuestro país.

David Blanc. Consultor independiente, @ddblanc.