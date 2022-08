Perdido en Cozumel

¿Cómo ver con ojos nuevos esa tierra que te vio nacer? ¿Cómo sentirse ajeno cuando las calles susurran hogar y los cielos traen recuerdos de la infancia? Fueron estas las cuestiones que me trajeron a Cozumel. Esa isla en que los años primerizos se mezclan con la adolescencia tardía.Para no hacer el cuento largo, la patria chica en que tanto he vivido. Lugar de turismo; de playas prístinas. Millaresllegan de visita queriéndote conocer. Solo ven escasos metros de arena; pocos se adentran a tus calles. Surge un falso sentido de comprensión en un pueblo acercándose a los cien mil habitantes. Tantos Cozumeles habitan en una misma isla. Tantas historias; tanta vida. Algo habrá aún tras dos décadas de recuerdos.

Aunque, he de confesar, mi propósito es más general. En realidad, Cozumel es irrelevante para esta historia. Solo es pertinente al acercarse a mi experiencia personal.Mas la pregunta que hoy me agobia perdura para toda ciudad, dígase del caribe al sur o los desiertos del norte. Pasando tanto tiempo en un pueblo, ¿puede realmente encontrarse algo nuevo? Quería probarlo; adentrarme en mi isla como caso de estudio. Encontrar esos millares de ciudades bajo un nombre que bien conozco. Los que la han visitado conocen su pequeña magnitud. Nadie piensa en Cozumel con las dimensiones de Cancún; explorarla ha de ser un esfuerzo rápido para un ensayo certero.

Al pasar el verano, va naciendo el plan al llegarme estos pensamientos. Debo hacerlo a modo de juego para pasar el mejor rato posible. La trama era sencilla. Mi padre, a quien tanta estima tengo, me dejaría en algún lugar por sorpresa alrededor de la isla. Teléfono apagado, solo quedaría encontrarme con calles nuevas y avenidas sin descubrir. De ahí, por cuatro horas, caminaría sin rumbo explorando Cozumel sin mayor armamento que una libreta marrón para notas y una botella de agua para la sed. En realidad, solo había una regla autoimpuesta. Al momento de sentirme ubicado, habría de tomar el camino más certero para perderme. Cuando acabase el tiempo, prendería el teléfono y pediría instrucciones para regresar a casa. Para entonces, habría descubierto un Cozumel perdido entre mis recuerdos de cosas comunes.

Así arranqué una mañana de julio, sentado junto a mi padre en el auto. Recuerdo, tomando el lugar del copiloto, tantos viajes matutinos para llegar al colegio. A su forma, las cosas casi no han cambiado. Distingo calles familiares mientras suenan las canciones de antaño. Mi deseo de perderme inicia en derrota; Cozumel perdura con recuerdos infinitos. Me consume el pasado viendo pasar las casas de amigos y romances perdidos. Solo entonces, en la cúspide de mis accidentadas reminiscencias nos detenemos.

Mi padre abre las puertas justo enfrente del mercado local. Lo conozco de hace tanto; unos minutos caminando y llegaré al malecón frente al mar. Veo los puestos a lo largo de la calle. Entro brevemente para ver carniceros cargando entrañas de animales; se están preparando para clientes eventuales. Salgo para respetar ese mandamiento de mis andares. Cuando sepa mi rumbo, debo perderme. Me siento certero en este instante; es hora de moverme. Rápidollego a una escuela primaria con letrero deslavado. Cerca de ella, la florería de fachada verde donde compré rosas para mis primeros amores contrariados. Sigo sabiendo mi rumbo. Tomaré más vueltas; evitaré calles conocidas. Ansío dejar atrás ese Cozumel de siempre.

Tardé quizá media hora, pero inicia a llegarme la desorientación tan deseada. Veo un gran moño negro coronando la foto de una mujer; decoración luctuosa en casa blanca. El asfalto de la banqueta, antes confiable, lo han ido devorando unas enredaderas mañosas. En ciertos puntos, desaparecen por completo. He de escoger entre caminar sobre las plantas o bajar a la calle para seguir mis andares por lo incierto. En esta jungla citadina que distingo el primer poema accidentado. Las hojas rozan mis piernas; algún tallo raspa mi piel con sus espinas. Frente de mi, un muro de ladrillos. Se ve, a duras penas, un mensaje político carcomido por el tiempo: «¡Te invito a formar parte del cambio!; ¡Juntos ganaremos!». Pero, por ironías del tiempo, lo único indistinguible es el nombre del candidato. Rio al verlo por un instante; hago notas en mi libreta.

¿Qué veo en esa casa de rejas abiertas? Unas pesas de gimnasio hechas con dos ladrillos y la rama de un árbol. El recinto lo guarda un perro blanco; al verme ladra de inmediato. La sorpresa vino a escasos minutos cuando el barrio entero contestó sus ladridos en sinfonía. Una jauría contenida por las puertas de cada casa. Dondequiera que anduviera, por unos diez minutos, los perros ladraban en seña de respeto a aquel que había encontrado. ¡Nada mejor para coronar hora y media de andares! Estoy ya tan lejos de esa isla conocida, que hasta los animales me tratan como a un extraño.

Antes pensaba que mi deseo sería la guía única por estos andares. Una voluntad férrea de aventurero haciéndose de su isla. Cuanto me he equivocado. Mientras más me adentro en Cozumel, menor parece mi libertad de recorrerla. En un principio, mis elecciones hacían el camino—derecha, izquierda; arriba, abajo—. Ahora, me encuentro con callejones sin salida y calles que llevan a terrenos baldíos. Quiero moverme hacia el oeste, descubro con una vía que termina en campo de futbol. Las porterías sin redes; el pasto crecido de más. Pero sigue siendo el lugar perfecto para un torneo de amigos. Busco, entonces, un sendero alterno, la calle siguiente termina en pared no sin antes poner dos árboles creciendo entre el concreto. De por medio, aprecio tres altares de cristal con estatuas de la Virgen María. Cada una con variaciones menores en color y atuendo; las flores de ofrendas parecieran ser las mismas.

Van ya tres horas. Confieso que he cortado gran parte de mis andares. ¡Cuántas cosas extrañas descubrí entonces de mi isla! No bastan estás páginas para atestiguarlas con respeto. He de hacer un almanaque escaso de mis caminos y encuentros. Primero, una casa hecha de palos—esperando un viento severo para caerse—con cámaras de vigilancia último modelo; un jardín de suculentas, todas en tazas temáticas de Cozumel. Poco después, una banqueta decorada con pedazos de azulejo; un árbol de navidad en pleno junio. En un terreno baldío, donde solo hay árboles tropicales y arbustos frondosos, una casa de palos con techo de lámina. No sé si viva alguien ahí, aunque la han devorado preciosos insectos. Dominan en gentil revolotear, mariposas amarillas por la calle. ¿Qué más? ¡Me quedo sin aire de quererlo recitar! Una reja metálica con patrón de delfines; escaleras a un segundo piso que carecen de los primeros cinco escalones. Es como encontrar un circo de lo extraño en un paraíso turístico.

Hay más. Micho más. Sutiles prácticas colectivas que nunca llegamos a discutir. Parece ser tradición poner nombre a casas; anunciar la familia que vive ahí. Veo la Casa Dina y Casa Gaviota; en otro lado, La Flor de Mar. Sin decirlo en voz alta, aprecio como los bazares se apoderan de casas y parques vendiendo siempre las mismas playeras. Entre todo, una presencia tácita de taxistas desde las calles que transitan hasta una unidad deportiva a su nombre. Todo ello decora la isla que tanto decía que conocía.

Solo entonces, al acercarse la cuarta hora, recobro el sentido de pertenencia. Entiendo que estoy cerca del malecón donde el mar pasivo acecha. He pasado suficiente tiempo perdido. Cerremos esta anécdota con un pasaje bien conocido. A lo lejos, un gallo cacarea sin percatarse que es el medio día. Dejo atrás sus cantares y veo, cada vez más cerca, los destellos de agua cristalina. Tantos azules en un solo espacio. Un poema hecho agua; solo ahora lo regreso al reino de las palabras.

Viendo así el sol brillar sobre el océano, entiendo que mi isla es tan vasta como el horizonte. Ese mismo que aparecde frente a mis ojos.Cuánto vi de este pueblo en cuatro horas; cuánto más podría si no me atacara el cansancio. Parto de Cozumel conociendo ligeramente sus rarezas. Al menos, con estas palabras, el mundo las conoce con algo cercano a la certeza. No sé si sea propio llamarla de ese modo; pero, al menos, en mi mente sobreviven claras las memorias de esta aventura. Que rara eres, Cozumel. Y aún así, lo digo ante los mares eternos, eres tan preciosa.