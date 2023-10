Perspectiva de Género | Colección Feminismos

El pasado 6 de octubre la Editorial de la Universidad Veracruzana instauró oficialmente su más reciente colección llamada Feminismos. Su propósito es la de dar cauce a una obra que recupere la vena académica, política y social de uno de los movimientos más poderosos que han tenido lugar en América Latina y México.

La apertura de este espacio editorial fue con el libro El poder de las mujeres. Un desafío para la democracia, de Giulia Sissa, traducido por Cynthia Lerma Hernández. No fue coincidencia que se diera inicio a través de esta obra indispensable para explicarnos el papel histórico y actual de las mujeres dentro del ámbito democrático, así como la manera en que han sido concebidas dentro de él. Justamente, por los tiempos que corren en México de cara a los comicios de 2024 y el rol histórico, por así decirlo, de las mujeres que participarán tanto en las elecciones federales como estatales.

Obviamente, ellas no son las únicas que se encuentran en un momento histórico. También lo están las mujeres que en la cotidianidad de un país como México salen a protestar a las calles, presionan a las autoridades por servicios: agua, aborto seguro y legal, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que se repare el daño que han prodigado a esta generación de mujeres en sus cuerpos, su quehacer ciudadano y sus vidas.

Como comentarista y presentadora de El poder de las mujeres…no puedo negar que fue y será una fortuna que durante la presentación tuviera la oportunidad de intercambiar ideas con la autora de un texto tan potente como éste. Es una obra que está destinada a tener un impacto profundo porque permite rastrear los orígenes y columna vertebral del sistema democrático del cual abrevamos, pero desconocemos y del que poco reflexionamos en cuanto a sus orígenes. Justo es como lo señala Sissa: “Este libro esboza una historia cultural, pero también pretende ser una intervención crítica en el lenguaje de los feminismos contemporáneos” (p. 459).

“La democracia nació sexista” (p. 457), nos plantea su autora. “En Atenas, asistimos a la primera cita fallida entre el pueblo y las mujeres… porque en la antigua Grecia nos encontramos con el incómodo fenómeno del sexismo de la democracia” (p. 19). A lo largo del texto, Sissa recupera el pensamiento de Aristóteles que construye el pensamiento nodal de este sexismo que posteriormente fue alimentado por otros autores, tales como Santo Tomás de Aquino en la Edad Media o por Rousseau en el siglo XVIII.

A lo largo de seis capítulos, Giula Sissa hila esa historia sobre por qué el cuerpo de las mujeres fraguó su destino en el sistema democrático de la Grecia Antigua, la manera en que Aristóteles vehiculó el sexismo que impactó en el sistema democrático moderno. La presentación del libro está disponible en el canal de youtube de Editorial UV.

Me enorgullece profundamente que sea la Editorial de la Universidad Veracruzana la que haya apostado por la traducción de un texto tan complejo y completo que, sin duda, será muy leído y comentado ahora y en los siguientes años. ¡Les invito a leerlo!





*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana