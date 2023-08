Perspectiva de Género | ¡Come on, Barbie, let’s go party!

Por: Estela Casados

Resulta espeluznante observar cómo tenemos un sistema económico incrustado en nuestra cultura, impreso en nuestras emociones, deseos y posturas políticas. Con la finalidad de vender, se transforma un evento histórico o un problema social en objeto de consumo y, por tanto, de venta y ganancias.

“El consumidor” defiende su derecho a reproducir y perpetuar esa cultura de la ganancia, de lo apolítico que finge ser rebelde y libertario, incluso violento. Se defiende el derecho a perpetuar lo absurdo de un espejismo.

Todo ello lo recordé a raíz de la reciente y exitosa película de la muñeca de Mattel, Barbie. De inversión millonaria y dirigida por una mujer, engulle el discurso político feminista, le da reflujo y lo regurgita hacia los ojos del público a través de un discurso afín, divertido y ¿aleccionador?

Rodea a la cinta una estrategia de marketing empática, lúdica, reivindicativa de la identidad propia que uniforma a sus grupies con una fotografía en una caja rosa. Tal como lo cantara en 1997 el grupo Aqua, a propósito del personaje en cuestión: Come on, Barbie, let’s go party!

¿Y a qué vamos al cine? Pues, si una tiene el dinero para pagar la entrada y comprar palomitas, una va a divertirse, a distraerse un rato y, por qué no, a enajenarse también. Aunque no hay que olvidar que como espectadoras nos implicamos y emocionamos con las historias y moralejas. Aprendemos de ellas. Esa es la magia de la pantalla.

Una magia que está al servicio de nuestra diversión, pero también al servicio del capital, de un sistema de reproducción de personas. Incluso, aunque se trate del aclamado “cine de arte”, la finalidad es la misma. La geolocalización de la industria cinematográfica no la hace menos o más afín al sistema patriarcal capitalista. Por muy feministas y/o reivindicativas de nuestros derechos, es un reto cotidiano sustraernos de ese sistema. Pocas veces lo logramos.

Hay que enfrentar ese reto con diversión y sarcasmo, pero también con coherencia ante historias cinematográficas que mercantilizan los logros de las mujeres y caricaturizan la revisión crítica de las violencias masculinas. Hay que encarar el reto con la capacidad de cuestionar, cuestionarnos, aprender y sonreír. De eso también se trata el feminismo. ¿O no?

Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana